 

Новый японский премьер собрался поставить точку в переговорах о южной части Курил

26.10.2020, 8:08, Новости дня

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен успешно завершить переговоры о судьбе южной части Курильских островов и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил), не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», – передает ТАСС слова премьера в своей первой программной речи в парламенте, которую транслировало национальное общественное телевидение.

Напомним, в сентябре тогда еще будущий премьер Японии Суга заявил, что Япония планирует продолжать вести переговоры с Россией по поводу мирного договора, затрагивая при этом вопрос принадлежности всех южных Курил.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения РФ и Японии ждет эпоха застоя.



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