Французские депутаты согласились продлить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до февраля

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26.10.2020, 8:00, Новости дня

Национальная Ассамблея Франции одобрила в первом чтении законопроект о продлении режима чрезвычайного положения в области здравоохранения до 16 февраля, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, этот режим позволит властям вводить связанные с эпидемией ограничения для населения. При этом, по словам газеты, де-факто чрезвычайный режим уже действует, однако для его продления на следующий месяц нужен закон.


Reuters

Национальная Ассамблея Франции одобрила в первом чтении законопроект о продлении чрезвычайного положения в области здравоохранения до 16 февраля, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, чрезвычайный режим позволяет исполнительной власти вводить ограничения, связанные с эпидемией Covid-19.

Как ожидается, текст закона будет окончательно принят в начале ноября после его одобрения в сенате. Тем временем, оппозиция, как левая, так и правая, в отличие от прошлой весны «повышает тон», обвиняя власти в использовании «ядерного оружия» чрезвычайного положения, которое «заключило в скобки общественные свободы». 

Как напоминает издание, чрезвычайное положение было восстановлено в стране с помощью декрета уже неделю назад, однако для его продления на срок более одного месяца требовался закон. При этом в случае улучшения ситуации оно может быть отменено досрочно.

Тем временем, по словам газеты, перспективы остаются мрачными. Как заявил министр здравоохранения Оливье Веран, масштабы будут «увеличиваться в ближайшие дни и недели, что бы мы ни делали из-за динамики развития эпидемии».

Как сообщается, правительство недавно постановило ввести комендантский час в 54 департаментах, а также во Французской Полинезии — таким образом под ограничения попадают 46 млн. французов. Осуществить эту меру правительство смогло, полагаясь на чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое было восстановлено на всей территории страны с помощью декрета. Чрезвычайный режим уже применялся в период с марта по начало июля, во время «первой волны» коронавируса, и позволял вводить режим изоляции или резко ограничивать передвижение населения. 

В четверг премьер-министр Жан Кастекс, похоже, «подготовил умы к ещë более трудным временам», пишет издание. Если развитие эпидемии не удастся сдержать, правительству придется «рассмотреть гораздо более жëсткие меры», сказал он. 

Чтобы иметь «возможности реагирования» за рамками режима чрезвычайного положения в области здравоохранения, на срок до 1 апреля запланирован режим выхода из чрезвычайного положения, также допускающий ограничения, хотя и в меньших масштабах. В частности, до 1 апреля планируется продлить действие цифровых систем сбора результатов тестирования и информации об их контактах. 

Наконец, законопроект должен предоставить правительству широкие полномочия для принятия постановлений в области трудового права, функционирования государственных органов и коллективов, также как весной прошлого года. 

Как передаëт газета, в ходе обсуждения законопроекта представители парламентской оппозиции выразили сомнения в необходимости введения режима ограничений и раскритиковали правительство и правящую партию за отсутствие дискуссии по этому вопросу. Кроме того, некоторые парламентарии вспомнили о непоследовательности и просчëтах властей в борьбе с первой волной эпидемии и призвали к «большей строгости, последовательности и предвидения» в грядущие месяцы. 



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