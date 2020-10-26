Как раньше не будет — Трамп заставил ЕС повзрослеть и бороться за свой суверенитет

26.10.2020, 8:00, Новости дня

Победа Джо Байдена не вернёт отношения ЕС и США на прежний уровень, ведь ещё при Обаме Вашингтон отказывался помогать своим союзникам по НАТО. Безуспешные попытки Эммануэля Макрона наладить контакт с Дональдом Трампом только усугубили ситуацию и подтолкнули президента Франции и его европейских коллег задуматься о своей оборонной независимости, пишет Le Monde.



Reuters

Когда общая трагедия на долгие годы отдалила двух близких людей, нет смысла верить в радужное воссоединение — эта прописная истина, по мнению Le Monde, хорошо подходит для описания взаимоотношений между США и Европой. Пока американцы готовятся к одним из важнейших выборов в своей истории, наблюдатели из Старого Света сходятся в том, что фигура нового президента имеет огромное значение, однако победа Байдена не означает возвращение к старому порядку, который часто зря идеализируют.

Уже во время президентства Обамы стала явной ориентация Вашингтона в сторону Азии: Америка отказалась от активного политического и военного участия в решении украинского или сирийского кризисов. При Трампе Европе пришлось испытать целый ряд сильных эмоций, а также унижение и разочарование, что привело к небывалому росту коллективного осознания, переосмыслению и попыток восстановления своих сил и суверенитета.

Как рассказывает издание, долгое время европейцам хотелось верить в историческую силу альянса с США и неизменность некоторых фундаментальных принципов (например, Статьи 5 о солидарности членов НАТО), однако им пришлось разочароваться: американский президент проявлял только презрение и невежество в делах ЕС. Германию рассматривали в качестве слишком влиятельного производителя автомобилей с недостаточно большими пошлинами и критиковали за проект газопровода «Северный поток—2», Великобританию благодаря брекситу хвалили как «изобретательного вассала». С Францией дела обстояли несколько сложнее.

Впервые Эммануэль Макрон встретился с главой Белого дома в конце мая 2017 года в Брюсселе, вспоминает французская газета. Тогда Трамп поздравил своего молодого коллегу с победой на выборах, а тот попытался наладить с ним отношения и удержать от поспешного решения в отношении Парижского соглашения по климату, заключённого в 2015 году. Тем не менее через несколько дней Дональд Трамп объявил о выходе США из международного договора.

Ничуть не разочарованный первой неудачей, Макрон пригласил Дональда Трампа на военный парад в День взятия Бастилии (14 июля 2017 года), который впечатлил американского президента: он начал мечтать о похожей демонстрации силы в своей стране. Макрон заверил, что «ничто никогда» не нарушит отношения двух союзников, однако уже во время визита французского лидера в США в апреле 2018 года за обменом любезностями проклюнулись разногласия, что хорошо демонстрирует вопрос Ирана.

В начале мая Трамп выполнил своё предвыборное обещание и объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном (СВПД), который, несмотря на недостатки, является одним из редких удачных примеров многостороннего подхода за последние 10 лет. Дипломатические усилия ЕС здесь также не увенчались успехом, что ускорило осознание ситуации среди европейцев. В конце сентября 2019 года Эммануэль Макрон попытался организовать встречу Трампа и лидера Ирана Хасана Рухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы наладить прямой диалог, а также расширить обсуждения в вопросах региональной безопасности на Ближнем Востоке и баллистической программы Ирана. Здесь французского президента также ждал провал.

С тех пор, отмечается в статье, политика «максимального давления» со стороны Вашингтона набирала размах и в сентябре 2020 года привела к тому, что европейцы выступили единым фронтом против Соединённых Штатов и желания Трампа продлить санкции ООН против Ирана. Такое противостояние знаменует небывалую изоляцию Америки. Сейчас европейские страны обдумывают свои дальнейшие шаги: после выборов 3 ноября и вступлением в должность нового президента в январе у Германии, Великобритании и Франции будет несколько недель, чтобы попытаться восстановить СВПД — переизбрание Трампа может усложнить эту задачу.

Во время визита в Литву в конце сентября Эммануэль Макрон не стал скрывать отдаление европейцев и американцев в военном вопросе и ещё раз подтвердил правильность диагноза о «смерти мозга», который он дал НАТО в интервью The Economist в прошлом году. В речи для студентов Вильнюса глава Франции подчеркнул слишком сильную зависимость Европы в сфере военного снаряжения. По его словам, США играют «очень важную роль» в качестве союзников ЕС, однако Европа не должна поддерживать с этим союзником хорошие отношения только потому, что полностью от него зависит. Таким образом, переизбрание Трампа ещё больше ускорит взросление Европы и заставит быстрее укреплять свою оборону, потому что во время второго срока президент может попытаться развалить НАТО.

Напротив, победа Джо Байдена даст европейцам больше возможностей для продвижения собственных интересов совместно с Соединёнными Штатами. По словам одного из высокопоставленных французских дипломатов, Байден, скорее всего, будет более твёрдо и последовательно противостоять Турции, как Трамп — Китаю. Кроме того, по словам собеседника Le Monde, политика сдерживания в отношении Китая ушла в прошлое с Обамой, и теперь Вашингтон и ЕС могут вместе выстраивать отношения с этой страной, например, реформировать ВОЗ и сотрудничать по технологиям 5G.

В журнале Foreign Policy от марта-апреля Джо Байден набросал векторы своей будущей внешней политики, которые призваны угодить европейцам. Кандидат от демократов указал, что в первые дни его президентства США снова присоединятся к Парижскому соглашению и позднее проведут саммит главных производителей углекислого газа. Кроме того, он надеется, что в Вашингтоне пройдёт «всемирный демократический саммит» для объединения разобщённых приверженцев этой политической системы вокруг принципов и обязательств.

В отношении Китая Байден рассчитывает «создать единый фронт вместе с союзниками и партнёрами США для противостояния злоупотреблениям и нарушениям прав человека» со стороны Пекина. В военном плане он видит обязательства США перед союзниками по НАТО «священными» и не зависящими от денежных транзакций. Такие приятные слова, однако, не могут скрыть требования, единые для всех кандидатов: ЕС должен больше участвовать в делах НАТО и достичь обещанных 2% ВВП в обороне, а также решать самостоятельно кризисы в соседних государствах.

В случае победы Байдена на выборах США и Европа могут возобновить контакты и использовать новые, более гибкие форматы встреч. В 2021 году они станут тем более необходимы, потому что в той или иной форме вступит в силу брексит, а Ангела Меркель оставит пост канцлера, на котором она была полюсом стабильности и ориентиром внутри Евросоюза. Эти две уязвимости повлияют на отношения с трансатлантическими партнёрами.

По словам госсекретаря Франции по европейским делам Клемана Бона, европейцам (и особенно немцам) необходимо укрепиться в сознании, что отношения с американцами превосходят людей у власти, а утверждение Европы на мировой арене не может состояться при отрицании связи с Америкой. Только этот способ не даст возродиться разногласиям в ЕС между восточным блоком, который исторически рассчитывал на США в обеспечении своей безопасности, и членов-основателей Евросоюза. Таким образом, облегчение после победы Байдена станет одновременно понятным, естественным и, возможно, виновным в коллективной демотивации европейцев, пишет Le Monde.