 

Рэпер Моргенштерн устроил закрытую вечеринку в честь открытия ресторана «Кайф»

26.10.2020, 7:53, Разное

Российский рэпер Моргенштерн открыл в Москве свой ресторан, получивший название «Кайф». По случаю торжественного мероприятия певец организовал закрытую вечеринку, гостями которой стали только близкие друзья исполнителя.
На своей странице в Instagram-аккаунте Моргенштерн опубликовал ролик с открытия ресторана «Кайф». Заведение отличается большим количеством растений и фонтаном по центру. Сам певец назвал день открытия своего бизнеса знаменательным и величайшим.

На закрытую вечеринку для «избранных» смогли попасть только самые близкие друзья Моргенштерна. Так, в ресторане «Кайф» были замечены Клава Кока и рэпер Nietto. Они похвалили исполнителя за то, что тот решил открыть такое заведение, а также отметили, что историей Моргенштерна «можно вдохновиться». Ранее рэпер отмечал, что после покорения музыкальной индустрии ему стало «скучно», поэтому он решил попробовать свои силы в ином направлении.



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