Роспотребнадзор рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на репродуктивное здоровье

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26.10.2020, 7:48, Новости дня

Предварительные результаты исследования влияния вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» на репродуктивное здоровье показывают ее безопасность, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона» завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями, будут находиться в поле зрения специалистов в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами, добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 октября Роспотребнадзор сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» отправят на пострегистрационные исследования после наработки промышленных объемов препарата.



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