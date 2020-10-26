Ереван опроверг обвинения Баку в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

26.10.2020, 7:48, Новости дня

Заявление Азербайджана о нарушении режима прекращения огня в Карабахе является дезинформацией, Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) неукоснительно соблюдает все договоренности, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Минобороны Арцаха (непризнанная НКР) заявляет, что подразделения армии обороны неукоснительно соблюдают достигнутые договоренности, а обвинения враждебной стороны не только не имеют ничего общего с реальностью, но были сделаны в контексте подготовки информационной почвы для продолжения дальнейших провокаций», – отметила она в Facebook со ссылкой на военное ведомство НКР.

Ранее минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня, вступивший в силу в понедельник в 07.00.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.