Мнение: Первый армянский БПЛА-камикадзе

26.10.2020, 7:45, Разное

Спустя месяц после начала войны, армяне выкатили анонс своего БПЛА-камикадзе, который готовится к применению на фронте.

Лучше поздно, чем никогда.

Концепция вполне понятна, хотя и отдает кустарщиной. Явно по качеству будет хуже израильских, хотя скорее всего дешевле.

Также вопрос есть к ТТХ (дальность, нагрузка, тип боеприпаса и т.д.) и способности Армении производить их в существенном количестве, чтобы это стало оказывать влияние на происходящее на фронте. Плюс стоит помнить, что те же израильские "Harop" зачастую действуют во взаимодействии с турецкими БПЛА "Байрактар" и прочими дронами состоящими на вооружении Азербайджана. Армении для копирования такой тактики придется еще отрабатывать взаимодействие со своими X-55, которые и с обычными то ударными дронами фактически не взаимодействовали. Так что на какие-то небывалые успехи армянских камикадзе я бы не рассчитывал, хотя 2-3 удачных попадания помогут созданию пропагандистской картинки в СМИ.

Кроме того, если армянские эксперименты в этом направлении дадут определенные результаты, я бы не исключал, что Армения активизирует переговоры по закупке импортных БПЛА-камикадзе. Хотя этим конечно же надо было заниматься до войны. Текущая лихорадочная активность армян в этом направлении является попыткой в авральном порядке устранить критические ошибки допущенные в планировании военного строительства, за которые пришлось расплачиваться кровью и территорией. Азербайджан к вопросу подготовки войне, причем войне современной, где роль дронов повысилась, подошел более основательно, что и обусловило его первоначальные успехи.