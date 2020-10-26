«Они не насилуют людей. Это голливудский бред» – Подробный рассказ похищенного пришельцами

26.10.2020, 7:36, Разное

Шесть лет назад на сайте Reddit пользователь с ником "Throawaylien" подробно рассказал о том, что с ним происходило, когда его похищали инопланетяне.

Его история в то время не вызвала у других пользователей особого интереса и он получил за свои посты не особо много "лайков", однако его сообщения с каждом годом привлекали все больше и больше внимания у людей, интересующихся уфологией и феноменом абдукции (похищение людей пришельцами). Эти люди говорили, что он описывал все очень правдоподобно и что многие детали указывают на то, что ему можно верить. Так или иначе, решайте сами.

"Впервые меня похитили в 1987 году. Мне было 12 лет. Я говорю "похитили", но на самом деле это не так. Собственно вы идете к ним по своей воле. Это страшно, но одновременно захватывающе и каким-то образом они могут заставить вас чувствовать себя очень хорошо.

Лишь гораздо позже вы ощутите себя плохо или поймете, что над вами проводили насильственные действия.

И нет, они не проводят множественные эксперименты как изнасилования или что-то подобное. Это всё голливудский бред. Иногда они "заглядывают" внутрь людей, но для этого у них есть специальные приборы, которые это делают. И даже не приборы, а есть целая комната для таких действий и ее стены работают как рентгеновские аппараты. Это сложно объяснить.

Иногда там были и другие люди и они смотрели на них и резали их, но обычно такого не происходило. Они у всех нас брали образцы тканей и они никогда не давали нам при этом обезболивающие.

Они просто тыкали тебя такими приборами, вроде тех захватов, которыми земные исследователи берут образцы со дна океана. Только их приборы были очень маленькие. Этими предметами они вызывали из нас кусочки тканей. Обычно их берут из ягодиц или с поясницы.

Все остальное время они со мной разговаривали. Просто задавали разные вопросы или показывали какие-то вещи, вроде телешоу. Они спрашивали что мы о них думаем или что-то подобное. Я думаю, что в стенах находились приборы, которые отслеживали нашу реакцию на эти вопросы. Я не знаю в точности, просто у меня возникло такое ощущение.

И они НИКОГДА не позволяют вам самим задавать им вопросы о том, что они с тобой делают. Даже когда я подружился с некоторыми из них, им очень не нравилось, когда я спрашивал их о чем-то. Они это буквально ненавидели.

Вы не можете понять их язык, он звучит просто как "хмммммммммм", поэтому я уверен, что мы никогда не сможем общаться с ними на их языке. И да, я должен упомянуть, что это были те самые "Серые". Но на самом деле они не серые, они скорее бежевые, но это не их кожа, а цвет их костюма. Они на самом деле не голые (как представляется).

Я не знаю, есть ли другие, кроме них. Люди говорят, что есть, но я встречал лишь этих. И вы не можете понять их, но они понимают вас. И они могут вкладывать в вашу голову мысли, но они не могут читать ваши мысли. Вы должны разговаривать с ними, чтобы они вас поняли. И вы должны делать это громко и медленно, словно они плохо понимают английский язык. Я не знаю, понимают ли они другие языки.

Мы очень им интересны и все, что с нами происходит. Им многое нравится в нашей культуре. Им нравится наша музыка, к примеру звучание одного африканского инструмента с 13 струнами. Но они почему-то не выносят труб и духовой музыки. Мне кажется это потому, что их собственный язык звучит как трубные звуки. У меня возникало такое чувство, но я никогда не имел возможности спросить их об этом.

Они забирали меня к себе примерно по два раза в год с 1987 года. Иногда это случалось чаще, а в период с 1995 по 2000 годы я вообще не бывал у них. Обычно они держат меня у себя примерно 1 сутки, но потом оказывается, что прошло на самом деле всего часа четыре. Дольше всего я пробыл у них три недели и в это время они заставляли меня "поддерживать нормальную видимость", то есть совершать звонки по телефону другим людям и тд.

Они не настолько плохие "люди". Я сблизился с двумя из них, они сказали, что я могу называть их именами Джек и Джина. Я не знаю, были ли это мужчина и женщина, и имеют ли они вообще разделение на два пола. Я просто знаю, что это не были их настоящие имена.

Они сказали мне, что установят широкомасштабный контакт с Землей в 2021 году. Это год, когда они высадятся здесь или колонизируют, или что-то иное. Я не знаю, какой у них конкретный план. Они сказали, что их дома находится слишком далеко, чтобы я мог понять это, но "близко к краю". И еще они сказали, что у землян нет того, что им нужно, так что я не знаю, почему они прилетели сюда и почему они забирают людей к себе и почему так добры ко мне.

Я никогда не видел их большой корабль снаружи, поэтому не знаю, как он выглядит. У маленьких кораблей нет окон, поэтому я ничего не вижу. Кораблики по форме напоминают хот-доги. Снаружи – синее металлическое покрытие, которое выглядит мокрым и блестящим.

Они никогда не сообщают мне время в которое заберут меня. А это сделало бы мою жизнь намного проще. Обычно я знаю, когда они следят за мной, потому что у меня не работает радио, когда я в машине, или если я говорю по телефону и у меня много пропущенных звонков. Теперь я не сопротивляюсь похищениям, ведь это происходило так часто. Я знаю, что они там, поэтому я просто припарковываюсь и жду их.

Если я дома, они стучат в дверь. Но такое случилось лишь однажды. Если я выхожу на пробежку вечером, они ждут, пока я останусь один, а затем приземляются, и один из них кивает мне или говорит: "Привет, пора в путешествие". И их никогда не было больше, чем двое на маленьких кораблях.

Джина всегда там, и была там последние десять или пятнадцать лет. Внутри маленького корабля есть два сиденья посередине, которые смотрят друг на друга, где они сидят. Корабли освещены на полу и на стенах, нигде нет светильников. Нет ни радио, ничего. Я думаю, что эти корабли управляются дистанционно.

Внутри большого корабля все по-другому. Маленький корабль стыкуется с большим кораблем. Есть несколько мест, где швартуются эти маленькие кораблики. Мы выходим и проходим через небольшой зал, а затем он открывается в большую комнату, где они работают и реализуют проекты. Я никогда не был по ту сторону той комнаты.

Справа это зал ожидания. Вот куда мы всегда идем. Это там. Иногда там бывают и другие люди. Там я встретил своих друзей, о которых упоминал ранее. Люди там обычно напуганы. Есть пять дверей из комнаты, арочные двери с раздвижными дверями, но это НЕ автоматические двери. Они должны нажать кнопку, чтобы открыть. Я тоже могу это сделать, так что это не похоже на сканер отпечатков пальцев.

В одной из тех комнат я никогда не был, но остальные четыре, которые я знаю, – это смотровые комнаты. Вот куда мы заходим, и они задают вопросы, где стены как рентгеновские аппараты. Иногда на этих стенах тоже показывают видео, но обычно нет. Хорошо, после этого есть еще одна комната, и дверь в эту комнату находится на другой стене.

Дверь с северной стороны ведет в большой медицинский кабинет. Это единственное место, где я когда-либо видел, чтобы они делали что-нибудь плохое. И вот где люди действительно были напуганы. Пару раз я видел людей, сидящих на столах, но они не делали никаких операций или чего-то подобного. Именно в этой комнате берут образец ткани.

В медицинском кабинете есть несколько шкафчиков, но это все. Ни компьютеров, ни терминалов, ничего подобного. В этом зале ожидания есть пара мест, где мы можем сидеть и пить горячую воду. Не знаю почему, но нам дают лишь горячую воду. И за пределами этой комнаты находится комната, где мы встречаемся с ними, и они действительно разговаривают, задают вопросы, показывают нам вещи.

У них нет религии и мне кажется, что им не нужен кислород, вода, растения или что-то еще. И они не едят людей. Я также не думаю, что они хотят размножаться с нами или генетически модифицировать людей. Я не знаю, чего они хотят. Однако я знаю. что они прилетают сюда каждый 10 тысяч или 20 тысяч лет.

Я не очень разбираюсь о том, что происходило в глубокой древности, но у них есть видеозаписи с существами, похожими на неандертальцев и кроманьонцев, у которых была темная кожа, и другими человекоподобными существами.

Еще они показали мне видео, на котором были видны строящиеся пирамиды и еще там было одно реально ОГРОМНОЕ каменное здание, которое в наше время по видимому давно разрушено или затеряно. Оно находилось где-то в Европе.

У них также есть видео, на которых видно, что они разговаривают с разными людьми из разных исторических периодов Земли. Они показывали мне некоторые такие видео и задавали вопросы о них, но я не мог понять, о чем в них говориться. Ведь даже всего 300 лет назад английский язык существенно отличался от современного.

Три недели назад они похитили меня в последних раз и я почти уверен, что через пару лет они снова возьмут меня к себе. Но я не знаю, что будет после 8 или 18 июля 2021 года, когда их "программа" изменится".