 

Мнение: Белорусские протесты

26.10.2020, 7:15, Разное

В Минске сегодня снова прошли массовые протестные акции. Власть применила силу и разогнала людей. Применялись спецсредства, слезоточивый газ, резиновые пули. Есть раненые и задержанные. Всё, как и ранее.

Протесты очевидно находятся в тупике. Протестующие не создают для власти каких-то неразрешимых проблем, она уже приспособилась к однозначным действиям и, не мудрствуя лукаво, просто давит их силовым ресурсом. Протестующие пытаются силе противопоставить массовость, но это работает плохо – безоружные люди не в состоянии противостоять вооруженным карателям, и неважно, сколько вышло на улицу – тысяча или пятьдесят тысяч.

При этом есть примеры, когда силовой ресурс оказывается бессильным. Те же протесты в Гонконге, те же летние прошлогодние протесты в Москве. Протестующие рассеивались по большой площади и не вступали в прямые контакты с полицией, попросту разбегаясь и собираясь снова. Такая тактика изматывает и вынуждает полицию тратить большую часть времени на перемещения, группировку – а оппоненты снова исчезают и растворяются. Чтобы собраться снова. Удивительно, но Белоруссия с ее партизанскими традициями действует прямолинейно и буквально в лоб вместо того, чтобы использовать напрашивающуюся стратегию действий. Она тоже дает отложенный эффект, она работает медленно, но в любом случае противодействовать таким технологиям прямой силой чрезвычайно сложно, а ничего другого у власти на самом деле нет.

Источник: Эль Мюрид



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