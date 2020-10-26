 

Баку заявил о грубом нарушении режима прекращения огня Ереваном

26.10.2020, 7:08, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня, вступивший в силу в понедельник в 07.00 мск.

«Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы МО Азербайджана.

Тем временем минобороны Азербайджана заявило, что полностью соблюдает режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в Карабахе. «Подразделения Азербайджанской Армии по всей линии фронта полностью соблюдают режим гуманитарного прекращения огня, вступивший в силу 26 октября в 08.00 (07.00 мск)», – информирует пресс-служба военного ведомства.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия в зоне карабахского конфликта с 07.00 мск понедельника. «Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8.00 (07.00) будет соблюдать полный режим прекращения огня», – сообщил Пашинян.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.



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