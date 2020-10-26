 

Правительство Испании одобрило введение комендантского часа в стране до мая

26.10.2020, 7:00, Разное

Правительство Испании подготовило новые ограничительные меры для всей страны, в числе которых комендантский час. Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес в обращении к народу.

«Правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу вечером», — сказал он. Запрет на любые передвижения в стране будет действовать с 23:00 до 6:00 вплоть до 9 мая.

Теперь эти меры должен одобрить парламент.

Регионы смогут корректировать ограничительные меры по своему усмотрению. Автономии Испании также могут закрыть свои территории на въезд и выезд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Корона» возвращается. COVID-19 начинает новое наступление: проверяем режим боевой готовности в разных странах мира

По Конституции Испании режим повышенной готовности может действовать в стране максимум 15 дней. В качестве исключения парламент может одобрить предложение о более долгосрочных мерах.

На данный момент в Испании зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19, почти 38 тысяч заболевших умерли. Реальное количестве заболевших может быть больше в три раза, предупредил премьер.

Источник: Новая газета



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