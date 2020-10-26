Полежайкин из «Папиных дочек» в инвалидном кресле рассказал о переломе двух ног

26.10.2020, 6:53, Разное

Российский актер, сыгравший Илью Полежайкина в сериале «Папины дочки», Михаил Казаков посетил студию передачи «Звезды сошлись» в инвалидном кресле. Артист все еще восстанавливается, но в этот раз он рассказал, что послужило причиной падения с большой высоты, из-за которого он сломал сразу две ноги.

Ранее было известно, что актер упал во время фотосъемки. По словам самого Михаила Казакова, в тот день он вел себя невнимательно, поскольку не успел схватиться за лестницу. Кроме нее на 12-метровой высоте никакой опоры не было, также у артиста отсутствовала страховка, поэтому поняв, что его руки больше не держатся за лестницу, он сорвался вниз.

Михаил Казаков признался, что ему крупно повезло, ведь он имел все шансы повредить позвоночник и остаться инвалидом на весь остаток жизни. А вот голени его оказались «полностью раздробленными». В ногах у него теперь имеются две пластины и 20 болтов. Согласно прогнозам врачей реабилитационный период артиста продлится не менее восьми месяцев.