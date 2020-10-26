Василий Степанов из «Обитаемого острова» несколько лет живет с шизофренией

26.10.2020, 6:53, Разное

Звезда отечественного блокбастера «Обитаемый остров» Василий Степанов живет на пенсию по инвалидности, которую ему поставили из-за шизофрении. Об этом в передаче телеканала НТВ «Звезды сошлись» пояснил его брат Максим Степанов.

Проблемы со здоровьем у Василия Степанова начались сразу после завершения съемок фильма «Обитаемый остров». Родственник актера полагает, что шизофрения появилась на фоне его профессиональной деятельности.

В 2017 году Василия Степанова с диагнозом депрессия поместили в столичную психиатрическую клинику им. Алексеева. Хотя актер страдал от шизофрении, он чувствовал себя хорошо и даже помогал своему больному дедушке.