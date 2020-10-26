 

«Доставляем на КТ, забираем анализы» – врач о работе платной «скорой» во вторую волну

26.10.2020, 6:50, Разное


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«Сейчас мы столкнулись с громадным количеством обращений по парамедицинской работе. Например, забору ПЦР-мазков, в том числе от юридических лиц, когда нас просят забрать образцы сотрудников целого предприятия. Этих вызовов так много, что мы не всегда их можем обслужить. Очень много обращений, связанных с медицинской эвакуацией — например, надо доставить человека на КТ», – сообщил Лев Авербах. По его словам, вызовов, связанных с оказанием неотложной помощи, не связанной с коронавирусом, сейчас очень мало.

Эксперт отметил, что из-за большого количества заказов длительность ожидания приезда скорой иногда растягивается до 6-8 часов. Как и весной, нередко рядом с больницами стоят целые вереницы машин «скорой», которые доставляют пациентов на госпитализацию. Ранее врач неоднократно публиковал на своей странице в Facebook фотографии очередей машин у больниц Санкт-Петербурга и развеивал слухи о том, что это лишь «перестраховка» из-за сезонного обострения ОРВИ.

По словам Льва Авербаха, есть и хорошие новости: неразберихи в работе системы здравоохранения стало меньше по сравнению с весенней вспышкой коронавируса.

«Того бардака, когда мы не знали, куда везти людей, уже нет. Появилось четкое понимание, куда ехать, что делать. У нас тоже накопился определенный опыт, поэтому не могу сказать, что сейчас стало работать сложнее», – подчеркнул врач.



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