Синоптики рассказали о погоде в Москве
26.10.2020, 6:48, Новости дня
Облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, информирует Гидрометцентр.
Днем температура воздуха в столице составит 10-12 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до нуля градусов.
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