СК возбудил дело из-за халатности при реконструкции взлетной полосы в Домодедово

26.10.2020, 6:48, Новости дня

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц аэропорта Домодедово при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), ущерб по делу превышает 107 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«21 октября следователем было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения»), – сообщил источник ТАСС.

По версии следствия, неустановленные должностные лица в период с декабря 2012 года по декабрь 2019 год вследствие недобросовестного отношения к службе не проконтролировали выполнение госконтрактов, а также не обеспечили сохранность приобретенных товарно-материальных ценностей, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету на общую сумму 107 203 300 рублей.

Как сообщил источник, дело было возбуждено на основании материалов Счетной палаты РФ по факту недостачи имущества, выявленной в ходе проведения проверки в Росавиации.

Как следует из материалов дела, при проведении одной из инвентаризаций была установлена недостача оборудования и материалов, приобретенных в рамках госконтракта на реконструкцию ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово, на сумму более 45 млн рублей.

«Другая инвентаризация установила факт увеличения суммы недостачи имущества по объекту реконструкции ВПП на 55 млн рублей, <…> фактически отсутствуют материалы и оборудование (видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение), а также железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения», – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июле 2019 года Счетная палата по результатам проверки в аэропорту Домодедово зафиксировала срыв сроков и порядка реконструкции объектов воздушной гавани.

Согласно плану реконструкции, Росавиация и аэропорт «Домодедово» должны были реконструировать взлетно-посадочную полосы №1 и вторую летную зону аэропорта, а также построить новую взлетно-посадочную полосу №2 на замену старой. Однако работы были выполнены ненадлежащим образом, а сроки сорваны. При этом новая ВПП-2 не была введена в эксплуатацию, в то время как старая была выведена и частично разобрана.