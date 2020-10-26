Мнение: Местные выборы на Украине

26.10.2020, 5:50, Разное

На Украине завершились местные выборы. На них официально пришло всего 37%, но даже эти цифры подвергаются сомнению.

Пока что подсчеты продолжаются https://strana.ua/news/296700-vybory-2020-v-ukraine-kak-idet-holosovanie-25-oktjabrja-i-kakie-partii-idut-onlajn-transljatsija.html и к результатам я еще вернусь в отдельном материале, но публикуемые экзит-полы ясно дают понять, что ожидаемое фиаско Зеленского и "Слуги народа" произошло. На Юго-Востоке "Слуга народа" борется почти везде за 3-4 места (кроме Кривого Рога), а в Мариуполе за 5-е место с "Партией Шария". Вот так буднично часть населения осознала, что Голобородько и Зеленский это два разных человека. После чего радостно понесла голоса различным олигархическим "борцам за народ", которые "не такие как Зеленский". Так что главные победители местных выборов на Украине это как обычно различные олигархические группы.

Также можно отметить дальнейшее усиление осколков "Партии регионов", бывшие фигуранты которой сейчас разбежались по различным олигархическим проектам, начиная с ОПЗЖ и заканчивая рядом "мэрских партий". Нынче же они с удовольствием пожирают отваливающийся от Зеленского электорат.