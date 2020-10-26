 

Байден назвал Россию главной угрозой для США

26.10.2020, 5:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене представляет Россия, а главным конкурентом США он считает Китай.

Ведущая задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для США. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай. И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил», – ответил Байден, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что не менее серьезную опасность для Соединенных Штатов на международной арене представляет политика действующего американского лидера Дональда Трампа. «Посмотрите, что он (Трамп) делает – он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», – сказал кандидат от демократов. По его словам, такой подход хозяина Белого дома обернулся увеличением ракетного арсенала КНДР и «приближением Ирана … к созданию ядерного оружия». «Наши друзья по НАТО отворачиваются от нас, потому что не могут на нас положиться», – заключил Байден.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

29.07 / Что видят россияне в протестном движении Black Lives Matter?

29.07 / В Италии продлили чрезвычайное положение

04.08 / Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром решили провести в Москве

28.09 / Россия предупредила о провокации боевиков с химоружием в Идлибе

12.07 / Смартфон Asus ZenFone 7 получит флип-камеру

08.10 / Трамп заявил, что войска США должны вернуться из Афганистана к Рождеству

15.09 / США призвали привлечь к расследованию дела Навального как можно больше стран

30.06 / В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

16.10 / Война: Турция может ввести войска на Кавказ по договору с Лениным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска