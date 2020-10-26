Байден назвал Россию главной угрозой для США

26.10.2020, 5:48, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене представляет Россия, а главным конкурентом США он считает Китай.

Ведущая задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая страна, по его мнению, представляет самую серьезную угрозу для США. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия. Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай. И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил», – ответил Байден, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что не менее серьезную опасность для Соединенных Штатов на международной арене представляет политика действующего американского лидера Дональда Трампа. «Посмотрите, что он (Трамп) делает – он сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», – сказал кандидат от демократов. По его словам, такой подход хозяина Белого дома обернулся увеличением ракетного арсенала КНДР и «приближением Ирана … к созданию ядерного оружия». «Наши друзья по НАТО отворачиваются от нас, потому что не могут на нас положиться», – заключил Байден.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.