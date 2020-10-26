 

Мнение: О кошмаре СССР прямо сейчас, в нынешней жизни…

26.10.2020, 5:45, Разное

Те, кто в Советском Союзе не жили, очень любят описывать, как там было хорошо. Или, напротив, кошмарно.

Вот, например.

«Развитой социализм»… имел и серьёзные негативные стороны… Как, например, необходимость ни свет ни заря ехать на другой конец города, потому что там продают молоко из бочки. Или бежать сломя голову в магазин, где выкинули обычные женские колготки. Наконец, знаменитая загадка советских времен: «Длинная, зелёная, пахнет колбасой». Вряд ли многие сегодняшние молодые люди с ходу скажут, что правильный ответ — «электричка из Москвы». Ведь жители регионов действительно ездили в столицу за такими общедоступными сейчас продуктами, как колбасные изделия, кофе и апельсины из Марокко.

Не превознося #СССР, однако хочется напомнить вот что.

И сейчас для европейца норма ехать на другой конец города за продуктами, потому что в Lidl или Carrefour по акции мясо со скидкой. Или, скажем, колготки по купонам.

Такая же норма – не покупать одежду в бутике по мере потребности, а закупаться два раза в год на распродажах, мучительно выискивая свой размер и жёстко толкаясь локтями. Кто бывал в универмагах Праги или Парижа накануне Рождества, легко поймёт, о чём речь.

Что касается электричек. Ездить на них каждый день на работу в Париж или Рим по 1,5-2 часа – тоже норма для тех, кому не повезло окопаться в стеклобетонных офисах местного Сити. Жизнь нижесреднего класса полна разочарований и трудностей. Россияне, к слову, сейчас тоже катаются из Тулы или Рязани в Москву ради престижной работы санитаркой или медсестрой. Укоренившиеся москвички туда как-то не идут.

А ещё коммуналка в четверть месячного дохода – это норма… В СССР, при всех его грехах, киловатт-час электричества стоил 2 копейки в городе и 1 коп. на селе, а квартплата не превышала пары-тройки рублей – 2-3% месячного дохода…

И на что старшее поколение Горбачева-Ельцина променяло эту почти европейскую жизнь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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