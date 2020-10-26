 

Зеленский: В отличие от некоторых наших соседей у нас есть большая роскошь – свободные выборы

26.10.2020, 5:40, Новости дня

Местные выборы в Украине прошли 25 октября свободно, заявил в Facebook президент Владимир Зеленский.

“В отличие от некоторых наших соседей у нас есть действительно большая роскошь – свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении”, – написал глава государства.

Он считает, что “каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна”.

“С другой стороны, у нас всегда слишком много предвыборных эмоций. Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажут: “Да скорее бы все это закончилось!” Хотим тишины и правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике”, – отметил Зеленский.

По его словам, местные выборы важны так же, как и выборы президента.

“Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или – как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны… Отдельно отмечу, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент”, – объяснил Зеленский.

Он выразил надежду, что “украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть”.

“Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями”, – заявил глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2667895976794095

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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