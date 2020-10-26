 

Выборы мэра Львова. Садовый и Синютка вышли во второй тур – экзит-полл

26.10.2020, 5:40, Новости дня

Во втором туре выборов мэра Львова встретятся действующий городской голова Андрей Садовый и народный депутат от фракции “Европейская солидарность”, бывший глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного студией Савика Шустера.

Оба кандидата не набрали больше половины голосов и потому встретятся во втором туре выборов. В первом туре Садовый получил 41,12% голосов избирателей, а Синютка – 27,38%.

Инфографика предоставлена пресс-службой студии Савика Шустера

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования “лицом к лицу” на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы “Ночь выборов с Савиком Шустером” на телеканале “Украина 24”.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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