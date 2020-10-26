Мнение: Забастовка

26.10.2020, 5:20, Разное

Тихановская объявила начало общенациональной забастовки с 26 октября – то есть, с завтрашнего дня. Говоря откровенно, пока я скептически отношусь к эффективности этой меры просто потому, что помимо морального авторитета у своих сторонников, за Тихановской более нет ничего. В первую очередь – структуры управления. Без организационной структуры даже ресурсы, будь они у Тихановской, особого значения не имеют.

Не будь у Ленина штаба в Смольном, вряд ли бы у него получилось сделать что-то 25 октября 17 года. Такого штаба у Тихановской нет. Пока нет или нет вообще – отдельный вопрос, но на данный момент его нет. А потому и заявленный ультиматум, и объявленная забастовка – это, мягко говоря, авантюра, которая в случае провала (а если она так и останется авантюрой, то провал неизбежен) серьезно подорвет даже нынешнее не слишком весомое положение и самой Тихановской, и протеста как такового.

Но посмотрим. Может, там есть какой-то козырь в рукаве. А может, и нет.