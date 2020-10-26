Тяжело дышать в маске. Я задыхаюсь?

26.10.2020, 4:55, Разное



3

минуты

Маска, мытье рук и физическое расстояние помогают нам не распространять новый коронавирус. Если с гигиеной и дистанцией мы как-то справляемся, то с маской дела обстоят хуже. Дело не в протесте против ограничения свободы. В маске трудно дышать. Одышка, которую многие испытают, прикрывая лицо, – это субъективное ощущение нехватки воздуха. Оно возникает и в хирургических, и в тканевых масках, и в профессиональных респираторах. Но ощущение недостатка кислорода совсем не значит, что его на самом деле не хватает.

Как маска влияет на способность дышать?

Дискомфорт может возникнуть из-за неврологической реакции на прикосновение к лицу более горячего воздуха или из-за клаустрофобии. Эти ощущения человек может воспринимать как затрудненное дыхание. Еще маска напоминает о тревожных обстоятельствах, в которых мы живем, и это тоже может взволновать нас и заставить чаще дышать.

Когда мы прикрываем рот, кажется, что стало теплее, и тело пытается вернуть комфортную температуру. «Для этого мы начинаем дышать быстрее. Чем быстрее мы дышим, тем жарче становится», – объясняет Эмили Гард, социальный работник клиники в Северней Дакоте, консультирующий по вопросам поведенческого здоровья.

Также из-за ограничения воздушного потока маской требуется больше усилий для вентиляции легких. Это напряжение и концентрация на дыхании тоже может вызывать чувство нехватки воздуха.

Что говорят ученые?

«Одышка, которую некоторые испытывают в маске, не синоним изменений газообмена», – комментирует Майкл Кампос, MD, исследователь данной проблемы. В начале октября 2020 он с коллегами опубликовал работу, где доказано, что ношение хирургической маски несущественно изменяет уровень кислорода и углекислого газа.

Для исследования отобрали 15 здоровых участников и 15 человек с тяжелой степенью хронической обструктивной болезни легких. Полчаса все они находились в маске в спокойном состоянии. Затем им провели тест шестиминутной ходьбы. Это стандартное испытание для больных с трудностями дыхания. До и после теста участникам измерили газовый состав артериальной крови. Ни одна из групп не показала жизнеугрожающего снижения кислорода или накопления углекислого газа.

Это не значит, что ношение маски не вызывает вообще никаких эффектов. Весной этого года исследователи изучили вопрос, как профессиональный респиратор N95 влияет на функции дыхания. Оказалось, что он может повышать уровень углекислого газа, но сатурация все равно остается в пределах нормы.

В 2008 году, задолго до пандемии, проводился еще один эксперимент с хирургическими масками. Участниками были оперирующие врачи. Прикрытый нос и рот действительно снижали концентрацию кислорода. Но даже у тех хирургов, кто провел в маске и операционной 4 часа, сатурация не опустилась до критических значений.

В этом эксперименте снижение уровня кислорода могло быть вызвано не только маской, но и рабочим напряжением во время операций. Ученые пришли к выводу, что сама хирургическая маска вряд ли существенно поглощает кислород, но она может стать психологическим барьером для спонтанного дыхания.

Можно ли носить маску людям с больными легкими?

Заболевания легких не освобождают от ношения маски. Но у некоторых людей с проблемами дыхания маска настолько усиливает ощущение одышки, что они не могут их носить.

Российские врачи обещают, что к ношению маски можно адаптироваться даже астматикам. «Если астматики регулярно принимают препараты и у них контролируемая бронхиальная астма, им можно ходить в маске», – сообщил Сергей Бабак, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Британские специалисты соглашаются, что большинству людей с заболеваниями легких нужна маска для лица. Исключение – чрезмерное субъективное затруднение дыхания. Эксперты рекомендуют все-таки не отказываться от маски и подобрать тот тип защиты, в котором больному будет наиболее комфортно.

Как справляться с одышкой под маской?

Осознание того, что дискомфорт не равно опасность, уже может помочь. Кроме того, чем чаще мы носим маску, тем быстрее привыкаем к ней и новому для нас способу дышать.

Если от одышки возникает приступ тревоги, можно выйти на открытый воздух и сделать глубокий вдох. Такой, чтобы приподнимался живот, а не только грудь. Глубокое дыхание успокаивает. В крайнем случае, можно ненадолго снять маску на безопасном расстоянии от людей. Эксперты не рекомендуют дотрагиваться до маски на лице, но если это случилось, надо вымыть руки.

Еще один способ – замерить сердечный ритм и уровень кислорода. В норме пульсоксиметр должен показывать цифры от 95 до 100%. Сердце должно биться со скоростью от 60 до 100 ударов в минуту. Не критичная разница этих показателей в маске и без нее может помочь успокоиться.

Вы также можете поэкспериментировать с разными типами масок. Например, при физнагрузке использовать более тонкую, а при посещении поликлиники – плотный респиратор. Проверить, насколько комфортно в маске, можно заранее. Для этого стоит ненадолго надеть ее дома.

Наконец, справиться с одышкой может помочь какой-нибудь отвлекающий маневр. Например, жевание жвачки или парфюм. Это будет отвлекать мозг от дискомфорта, вызванного маской.

Ни мытье рук, ни физическая дистанция не может заменить ношение средств защиты органов дыхания. Носите их правильно и не забывайте стирать тканевые маски.