Растоптанная русская баба – Личное мнение

26.10.2020, 4:25, Разное

Я считаю, что для развала нашей страны телепроект «Дом 2» сделал больше, чем все планы ЦРУ вместе взятые.



Фото: Соцсети

Шестнадцать лет эфиров публичного дома 2 подорвали дух русского народа изнутри через растаптывание женщин и вдалбливание им с экранов одной-единственной мысли: главная задача в жизни женщины — возбуждать гопников.

Не возбуждаешь писечкой гопника? Иди пришей сиськи, отпили нос и сделай всё, чтобы дебил из подворотни вдул тебе, а не другой тёлочке.

Не получилось? Ты — чмо, а не женщина: пошла вон с проекта, дефективная!

На просмотре публичного дома 2 воспитано целое поколение женщин, которые оценивают себя исключительно с точки зрения сексуальной востребованности.

Растоптана русская женщина, а это означает одно: растоптан русский народ.

Сильная духом женщина — это фундамент русского народа. Без нас русский народ — это кучка растерянных людей, не знающих, что им делать.

Без сильной духом русской женщины нет русского народа. Тупо нет.

Анастасия Дашко — бывшая участница публичного дома 2 — пришла к Ксюше Бородиной на программу за помощью в решении проблемы.

Проблему Настя видит в себе: она стала толстой и, как следствие, и её не хочет муж.



Фото: Соцсети

Вот как Настя описывает отношения с мужем:

«У меня испортились отношения с мужем. Он может сказать: «У тебя пузо появилось. Ты посмотри на себя! Да кому ты нужна! Мне хочется, чтобы меня просто любили, хочется быть желанной для своего мужа. Но он меня обижает и оскорбляет».

Что делает Бородина? Отправляет Дашко на две пластические операции по коррекции фигуры (откачать жир и пришить сиськи), наряжает её в шмотки помоднее, красит ей морду и отправлять назад к мужу — к тому, кто обижал и оскорблял.

Именно так выглядит публичное растаптывание женщины, лишение её достоинства и гордости, превращение её в жалкое, забитое существо, весь смысл жизни которой заключается в том, чтобы муж не дал ей пинка под зад.

Нормальная баба сказала бы Насте: «Ты посмотри на этого урода! У него же на морде написано: хам и дебил. Бросай его скорее! Уходи! Не нужен тебе этот балласт!»

А Настю сначала на столе пластического хирурга ножичком почикали, потом причесали, приодели и отправили дальше сосать пипиську неудачника-мужа, который ещё и тупое хамло.

Впрочем, что с Бородиной взять? Она сама так живёт: кормит Омара, делает вид, что всё у неё — хорошо, пока он в ресторанах в девушек хлебом кидает с целью познакомиться. Хлебом, купленным на деньги Бородиной, разумеется.

Мне очень больно смотреть на то, во что превратилась сегодня русская женщина. А вам?