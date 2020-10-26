Мнение: Письмо: “Хочет стать вебкам-моделью”

26.10.2020, 4:15, Разное

Вот еще один комментатор. Этот со своего аккаунта.

Разбирайте самостоятельно и объясните автору, почему нельзя писать такие письма.

Сам он нормально письма разбирает чужие, а свое не смог нормально написать.

pulcinella97

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

✨ Спасибо за тест ✨ и рубрику ❤️

Мне 23 года, живу с родителями, учусь заочно на третьем курсе. М. учится в одном университете со мной, на курс старше. Ей 20.

Познакомились летом в приложении, перешли в мессенджер, обменялись фотками, М. предложила встретиться прямо сейчас, я сказал, что не могу. М. ответила «Мне жаль, но я не хочу разбивать твоё сердце. Я уезжаю до конца лета» (на два месяца). Общались это время, раз в пару дней писал ей, иногда она сама. Общались по телефону, я звонил ей по вечерам. М. приехала в город, написала, что может встретиться, пошли прогуляться. Оказалось, что живём в соседних домах. Гуляли где-то в парке, ходили, разговаривали, было несколько встреч… Не знаю, как описать начало отношений, для меня это любовь с первого взгляда. М. сказала что это будут её первые отношения.

Моя проблема и ситуация в том что М. уже дважды говорит о своём намерении стать вебкам-моделью. Не знаю, как правильно на это реагировать.

Началось всё как-то так. Вот наш диалог на ~ второй месяц отношений:

М.: А если я пойду на вебкам работать, ты мне будешь препятствовать? Прикинь, какие баблосы я подниму. Короче, поедем с тобой отдыхать. На моря

Я: Да мы и так можем поехать на моря. Вебкам я не хочу.

М.: Эээхххх

М.: А как я потом на жизнь зарабатывать то буду?….

Я: Ты прикалуешься?

М.: В каждой шутке доля шутки. Если однажды я начну так делать, то не суди меня ахазах

М.: Лишь бог мне судья

Я: Окей. Как скажешь

М.: Апхаз

М.: Какой ты понимающий ❤️❤️

М.: Где я тебя такого нарыла

М.: Ехезез

Я: Не знаю. Ссылку кинешь, как бизнес начнешь.

М.: Конечно, ты самый первый узнаешь

После этих слов про вебкам у меня земля из-под ног ушла.

Через час М. прислала аудиосообщение, где рассказывала, как у неё почему-то побелела (выцвела) подушка, после того как она легла спать накрашенной, и спрашивала, что это может быть. Упоминала мицеллярную воду, которую могла недосмыть.

Я переслал ей информацию из интернета: «Мицеллярную воду можно применять для очищения одежды от свежих пятен, а также для очистки белой обуви».

М.: Возможно это. Ты сразу побежал исследовать вопрос? Как круто, кажется мы всё раскрыли!

Я: Кажись, да.

М.: А можно на мои вопросы отвечать? Я там выше писала, как дела. Всё нормально, нет?

Я: Всё хорошо, а у тебя?

М.: И у меня. Что ты ел сегодня?

Я: Две котлеты, несколько персиков и виноград.

М.: Но это же мало….

Я: А ты что ела

Я: Как твое самочувствие

М.: Как мне тебя кормить?…

М.: Мне плохо от того, что ты кушаешь мало….

М.: (((

Я: Ахахаха кормить

М.: Надо че то делать

М.: А что

М.: Я не знаю

Я: Марина…

М.: Что…

М.: Ты мне ещё сказал вчера, что ешь то, что найдёшь

М.: Грубо говоря

М.: Ахах бля я так сформулировала

М.: Самой смешно

М.: Но ты понял

Я: Пххпхпхп

Я: Да по помойкам лажу

Я: Жру что попало

Я: Слушай

Я: Тебе питание то важнее

Я: Это ты тут собираешься качаться

Я: И выздоравливать

М.: Питание всегда важно

М.: Как и сон

Я: И любовь

М.: Тут вне зависимости от цели. Нужно хорошо питаться всегда

Я: Ахахах

Я: Стоило тебе приготовить макароны самой…

М.: И спать хорошо

М.: Стоило тебе рассказать, что питаешься как попало…

М.: Вот я и задумалась

М.: Ура голосовое!!

Я:

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

М.: ❤️❤️❤️

М.: Ураааа

М.: Я послушала стих

М.: 🥺🥺🥺

М.: Спасибо

М.: Можно я покажу милые стикеры

М.: Которые нашла

Я: Покажи

М.: [ 🕺 Sticker ] [ 😛 Sticker ] [ 🤧 Sticker ] [ 😘 Sticker ]

Я: Классные такие.

М.: Это ты

Я: Да куда там.

Я: Я не так хорош

М.: Туда

М.: Ты лучше

М.: !!!

Я: Этот хомячок почти идеален, Марина.

М.: Но до идеала далеко ему

М.: Т е до тебя

М.: 🥺🥺

М.: Ты же такая плюшка

Я: Ахахахп

Я: Идеал

Я: Ты разбрасываешься словами

Я: уже сильнее меня

Я: Хотя нет

Я: Я ни одним словом не разбрасывался

Я: Я всегда правду говорю

М.: Окей хорошо

М.: Я тоже так буду говорить на твои слова 😎

М.: Хули

М.: Разбрасываюсь блин

Я: Марина!!!

М.: Да

М.: !

Я: Смотри

[ Sticker ]

[ Sticker ]

[ ☹️ Sticker ]

[ Sticker ]

[ ❤️ Sticker ]

[ Sticker ]

М.: [ 👋 Sticker ]

[ Sticker ]

Я: Я люблю тебя. И скучаю.

[ Sticker ]

[ Sticker ]

[ Sticker ]

[ Sticker ]

[ Sticker ]

[ Sticker ]

М.: Я тоже скучаю

Я: [ 😜 Sticker ]

М.: И тоже люблю

Я: [ 🤩 Sticker ]

М.: ❤️

Я: [ 😙 Sticker ]

После «вебкама» очень сильно расстроился.

«Ссылку» просил думая, что она вот сейчас всерьёз станет вебкамщицей, я открою эту ссылку и всё кончится.

Но на следующий день проснулся и мне показалось что всё + -.

Чуть позже у М. как отличницы появилась возможность заселиться в очень крутую общагу (квартирного типа), и она переехала, стали видеться чуть реже.

Прошёл где-то месяц. Были проблемы и в моей семье и у М., её мама видимо перенесла ковид, отец попал в больницу с язвой (отец М.), у меня обокрали бабушку, я какое-то время жил с ней, виделись с М. нечасто. М. сама ещё болела, фрукты возил и печенья.

Недавно встретились, сидели в кальянной (М. любит). Вернулся домой, сел работать и уснул. На следующий день М. написала и снова вспомнила этот вебкам. Я собрал мысли в кучу и решил сказать что я против более как-то твёрдо что ли.

М.: Как у вас дела???

М.: Здравствуйте

Я: Привет, я спал.

Я: Я ночью сделал работу и заснул.

Я: А как ваши дела?

М.: Все хорошо

М.: [ 🕺 Sticker ]

Я: [ 🥺 Sticker ]

Я: СкУчАю Я

Я: Как твой учебный день

Я: Где была onlAiN, где прогуляла 😎

М.: Я тоде 🥺🥺🥺

М.: Тоже

М.: [ 🕺 Sticker ]

М.: Я пробурила немецкий, который был онлайн, остальные две пары я посетила, они тоже были онлайн, я поела, я побазарила с подругой час, а щас пойду себе покупать вкусный-вкусный энергетик.

М.: Какие у тебя планы на вечер?

Я: Работаю сегодня

М.: 🥺🥺🥺

М.: 🥺🥺🥺🥺🥺

М.: Блин, как охуенно работать курьером будет мне. Потому что у меня будут чёткие часы работы.

М.: Я не буду так заморачиваться, как ты.

М.: А ещё я могу работать на вебкаме. У меня там будут свободные часы.

М.: Вообще ни к чему не обязывает.

Я: Тоже хочу в вебкам……………..

М.: Ты тоже можешь, потому что там вообще много всяких категорий, и на тебя обязательно найдётся зритель

Я: Моё будущее в безопасности, ура

Я: Зритель найдётся всегда

М.: Мы вообще можем замутить с тобой семейный бизнес… Там такие перспективы

Я: В порно сниматься?

М.: Да нет, это совсем другое)))

М.: Ничего ты не понимаешь

Я: Ты думаешь я не знаю, что такое вебкам?

М.: Да я знаю, что ты знаешь)))

М.: Я просто продолжаю разгонять и угарать

М.: Над тобой

М.: Ну там же есть разные категории. Можешь взять какой-нибудь футфетишизм…

М.: Это будет не совсем порно

М.: Будешь ножки свои массировать, и капать будет денежка

Я: Никто: Абсолютно никто: Марина после пяти сексов: Я стану вебкамщицей

М.: Ой бляяять) это вообще можно любые брать стороны, и их там раскачивать

М.: Я не могу быть футмоделью, потому что ноги у меня так себе… мои фут… К сожалению

М.: Не дал бог

М.: Всё дал, кроме нормальных ступней

Я: Я не хочу чтоб ты была вебкамщицей… Даже если речь идёт о ступнях

М. замолчала. Через пару часов прислала аудиосообщение с долгим рассказом о том, как она помогает маме по работе (она часто этим делится). Потом был этот диалог:

Я: Ну че ты там строчишь

Я: Давай пиши я жду твоё сообщение моя жопа

М.: Ниче

М.: Я смайлики смотрела

Я: Я знал, что не пишешь

Я: Я надеялся, что ты подыграешь(

Я: И напишешь

Я: Потому что скучаю

Я: И жду твои сообщения (((

М.: У меня месячные скоро

М.: И я пиздец ✨horny✨ сейчас

М.: Вот и думай

Я: Английский с Мариной ❤️❤️❤️

Я: Я тоже horny и меня это сводит с ума порой

М.: Жиза 😡

М.: Feel horny

Я: Feel 👩❤️💋👨

М.: [ Sticker ]

Я: Чего такое

Я: [ 👍 Sticker ]

М.: Ну вот настроение реально

Я: Ты у меня одна, словно в степи сосна…………………………

Я: Нету другой такой……

Я: Ни за какой рекой……………

Как мне себя вести в отношении этого «вебкам»? Задевает очень.

Вложений с моей стороны нет, кроме какого-то совсем примитивного досуга или еды / сигарет.

Описывать по сути нечего больше.

Пока письмо писал, увиделись на следующий день.

Мы встретились, М. сказала, что мол снова опоздала, спросила, сколько я ждал, я задумался и ответил «Долго… Всю жизнь…».

Пришли в кафе, М. рассказывала, что она затягивает выполнение каких-то заданий в университете, но её это совершенно не беспокоит, и её проблема сейчас, что её ничего не тревожит, а раньше тревожило и она хотя бы поэтому делала. Я ответил «Приди к психологу и скажи. Вы знаете, меня не тревожат проблемы».

Рассказывала отличия языка и речи (она иноязычный лингвист). Запомнил только «язык парадигмален, речь линейна».

Потом за соседний столик сели молодые родители с грудным ребёнком. М. сказала «С малышом пришли, какое счастье… Почему ты молчишь?». Я тоже смотрел на ребёнка и ответил «Только дошло, что ты сказала». М. спросила, взял бы я своего ребёнка на руки в первый же день, я сказал «Да», М. ответила «А я бы боялась два дня…» и добавила «А если двойня?».

Вышли из кафе, я сказал, что вот сейчас пойдём тебе за сигаретами.

М. сказала: «Сам не куришь, а мне покупаешь. Не куришь… я тебя доведу, начнёшь курить. Вот я курю, потом начну пить, потом наркотики, сначала лёгкие, потом тяжёлые. А потом пойду на панель».

– Угу.

– То есть ты согласен с тем, что я пойду на панель? Вот ты какой?

– Ну вообще нет. Я против панели.

– А… то есть наркотики – можно?

– И наркотики нельзя.

Гуляли, по дороге М. сказала что у неё почему-то ничего не болит, хотя раньше болело в первый день менструации всегда, добавила, что у неё что-то перестраивается. Я спросил, разве бывает так, М. ответила что наверное бывает.

В автобусе М. лежала у меня на плече, потом увидела, что измазала куртку тоналкой, начала стирать. Я сказал: «не надо, дома вытру», увидел на плече перхоть (не знаю, чью. Мою наверное) и стряхнул.

– Хорошо… А то я бы подумала что это кокосик… И съела.

М.: Я дома

М.: Ты дома?

Я: дома ❤️❤️❤️❤️❤️

Я: Язык парадигмален………

Я: Речь линейна….

Я: А мы с Маринкой горизонтально……….

М.: Есть кое что в тему

Я: Что)

М.: «ПЕРЕСПИМ???»

М.: [ photo ]

Спасибо большое.