Мнение: Письмо: “Хочет стать вебкам-моделью”
26.10.2020, 4:15, Разное
Вот еще один комментатор. Этот со своего аккаунта.
Разбирайте самостоятельно и объясните автору, почему нельзя писать такие письма.
Сам он нормально письма разбирает чужие, а свое не смог нормально написать.
pulcinella97
Уважаемая Эволюция, здравствуйте!
✨ Спасибо за тест ✨ и рубрику ❤️
Мне 23 года, живу с родителями, учусь заочно на третьем курсе. М. учится в одном университете со мной, на курс старше. Ей 20.
Познакомились летом в приложении, перешли в мессенджер, обменялись фотками, М. предложила встретиться прямо сейчас, я сказал, что не могу. М. ответила «Мне жаль, но я не хочу разбивать твоё сердце. Я уезжаю до конца лета» (на два месяца). Общались это время, раз в пару дней писал ей, иногда она сама. Общались по телефону, я звонил ей по вечерам. М. приехала в город, написала, что может встретиться, пошли прогуляться. Оказалось, что живём в соседних домах. Гуляли где-то в парке, ходили, разговаривали, было несколько встреч… Не знаю, как описать начало отношений, для меня это любовь с первого взгляда. М. сказала что это будут её первые отношения.
Моя проблема и ситуация в том что М. уже дважды говорит о своём намерении стать вебкам-моделью. Не знаю, как правильно на это реагировать.
Началось всё как-то так. Вот наш диалог на ~ второй месяц отношений:
М.: А если я пойду на вебкам работать, ты мне будешь препятствовать? Прикинь, какие баблосы я подниму. Короче, поедем с тобой отдыхать. На моря
Я: Да мы и так можем поехать на моря. Вебкам я не хочу.
М.: Эээхххх
М.: А как я потом на жизнь зарабатывать то буду?….
Я: Ты прикалуешься?
М.: В каждой шутке доля шутки. Если однажды я начну так делать, то не суди меня ахазах
М.: Лишь бог мне судья
Я: Окей. Как скажешь
М.: Апхаз
М.: Какой ты понимающий ❤️❤️
М.: Где я тебя такого нарыла
М.: Ехезез
Я: Не знаю. Ссылку кинешь, как бизнес начнешь.
М.: Конечно, ты самый первый узнаешь
После этих слов про вебкам у меня земля из-под ног ушла.
Через час М. прислала аудиосообщение, где рассказывала, как у неё почему-то побелела (выцвела) подушка, после того как она легла спать накрашенной, и спрашивала, что это может быть. Упоминала мицеллярную воду, которую могла недосмыть.
Я переслал ей информацию из интернета: «Мицеллярную воду можно применять для очищения одежды от свежих пятен, а также для очистки белой обуви».
М.: Возможно это. Ты сразу побежал исследовать вопрос? Как круто, кажется мы всё раскрыли!
Я: Кажись, да.
М.: А можно на мои вопросы отвечать? Я там выше писала, как дела. Всё нормально, нет?
Я: Всё хорошо, а у тебя?
М.: И у меня. Что ты ел сегодня?
Я: Две котлеты, несколько персиков и виноград.
М.: Но это же мало….
Я: А ты что ела
Я: Как твое самочувствие
М.: Как мне тебя кормить?…
М.: Мне плохо от того, что ты кушаешь мало….
М.: (((
Я: Ахахаха кормить
М.: Надо че то делать
М.: А что
М.: Я не знаю
Я: Марина…
М.: Что…
М.: Ты мне ещё сказал вчера, что ешь то, что найдёшь
М.: Грубо говоря
М.: Ахах бля я так сформулировала
М.: Самой смешно
М.: Но ты понял
Я: Пххпхпхп
Я: Да по помойкам лажу
Я: Жру что попало
Я: Слушай
Я: Тебе питание то важнее
Я: Это ты тут собираешься качаться
Я: И выздоравливать
М.: Питание всегда важно
М.: Как и сон
Я: И любовь
М.: Тут вне зависимости от цели. Нужно хорошо питаться всегда
Я: Ахахах
Я: Стоило тебе приготовить макароны самой…
М.: И спать хорошо
М.: Стоило тебе рассказать, что питаешься как попало…
М.: Вот я и задумалась
М.: Ура голосовое!!
Я:
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
М.: ❤️❤️❤️
М.: Ураааа
М.: Я послушала стих
М.: 🥺🥺🥺
М.: Спасибо
М.: Можно я покажу милые стикеры
М.: Которые нашла
Я: Покажи
М.: [ 🕺 Sticker ] [ 😛 Sticker ] [ 🤧 Sticker ] [ 😘 Sticker ]
Я: Классные такие.
М.: Это ты
Я: Да куда там.
Я: Я не так хорош
М.: Туда
М.: Ты лучше
М.: !!!
Я: Этот хомячок почти идеален, Марина.
М.: Но до идеала далеко ему
М.: Т е до тебя
М.: 🥺🥺
М.: Ты же такая плюшка
Я: Ахахахп
Я: Идеал
Я: Ты разбрасываешься словами
Я: уже сильнее меня
Я: Хотя нет
Я: Я ни одним словом не разбрасывался
Я: Я всегда правду говорю
М.: Окей хорошо
М.: Я тоже так буду говорить на твои слова 😎
М.: Хули
М.: Разбрасываюсь блин
Я: Марина!!!
М.: Да
М.: !
Я: Смотри
[ Sticker ]
[ Sticker ]
[ ☹️ Sticker ]
[ Sticker ]
[ ❤️ Sticker ]
[ Sticker ]
М.: [ 👋 Sticker ]
[ Sticker ]
Я: Я люблю тебя. И скучаю.
[ Sticker ]
[ Sticker ]
[ Sticker ]
[ Sticker ]
[ Sticker ]
[ Sticker ]
М.: Я тоже скучаю
Я: [ 😜 Sticker ]
М.: И тоже люблю
Я: [ 🤩 Sticker ]
М.: ❤️
Я: [ 😙 Sticker ]
После «вебкама» очень сильно расстроился.
«Ссылку» просил думая, что она вот сейчас всерьёз станет вебкамщицей, я открою эту ссылку и всё кончится.
Но на следующий день проснулся и мне показалось что всё + -.
Чуть позже у М. как отличницы появилась возможность заселиться в очень крутую общагу (квартирного типа), и она переехала, стали видеться чуть реже.
Прошёл где-то месяц. Были проблемы и в моей семье и у М., её мама видимо перенесла ковид, отец попал в больницу с язвой (отец М.), у меня обокрали бабушку, я какое-то время жил с ней, виделись с М. нечасто. М. сама ещё болела, фрукты возил и печенья.
Недавно встретились, сидели в кальянной (М. любит). Вернулся домой, сел работать и уснул. На следующий день М. написала и снова вспомнила этот вебкам. Я собрал мысли в кучу и решил сказать что я против более как-то твёрдо что ли.
М.: Как у вас дела???
М.: Здравствуйте
Я: Привет, я спал.
Я: Я ночью сделал работу и заснул.
Я: А как ваши дела?
М.: Все хорошо
М.: [ 🕺 Sticker ]
Я: [ 🥺 Sticker ]
Я: СкУчАю Я
Я: Как твой учебный день
Я: Где была onlAiN, где прогуляла 😎
М.: Я тоде 🥺🥺🥺
М.: Тоже
М.: [ 🕺 Sticker ]
М.: Я пробурила немецкий, который был онлайн, остальные две пары я посетила, они тоже были онлайн, я поела, я побазарила с подругой час, а щас пойду себе покупать вкусный-вкусный энергетик.
М.: Какие у тебя планы на вечер?
Я: Работаю сегодня
М.: 🥺🥺🥺
М.: 🥺🥺🥺🥺🥺
М.: Блин, как охуенно работать курьером будет мне. Потому что у меня будут чёткие часы работы.
М.: Я не буду так заморачиваться, как ты.
М.: А ещё я могу работать на вебкаме. У меня там будут свободные часы.
М.: Вообще ни к чему не обязывает.
Я: Тоже хочу в вебкам……………..
М.: Ты тоже можешь, потому что там вообще много всяких категорий, и на тебя обязательно найдётся зритель
Я: Моё будущее в безопасности, ура
Я: Зритель найдётся всегда
М.: Мы вообще можем замутить с тобой семейный бизнес… Там такие перспективы
Я: В порно сниматься?
М.: Да нет, это совсем другое)))
М.: Ничего ты не понимаешь
Я: Ты думаешь я не знаю, что такое вебкам?
М.: Да я знаю, что ты знаешь)))
М.: Я просто продолжаю разгонять и угарать
М.: Над тобой
М.: Ну там же есть разные категории. Можешь взять какой-нибудь футфетишизм…
М.: Это будет не совсем порно
М.: Будешь ножки свои массировать, и капать будет денежка
Я: Никто: Абсолютно никто: Марина после пяти сексов: Я стану вебкамщицей
М.: Ой бляяять) это вообще можно любые брать стороны, и их там раскачивать
М.: Я не могу быть футмоделью, потому что ноги у меня так себе… мои фут… К сожалению
М.: Не дал бог
М.: Всё дал, кроме нормальных ступней
Я: Я не хочу чтоб ты была вебкамщицей… Даже если речь идёт о ступнях
М. замолчала. Через пару часов прислала аудиосообщение с долгим рассказом о том, как она помогает маме по работе (она часто этим делится). Потом был этот диалог:
Я: Ну че ты там строчишь
Я: Давай пиши я жду твоё сообщение моя жопа
М.: Ниче
М.: Я смайлики смотрела
Я: Я знал, что не пишешь
Я: Я надеялся, что ты подыграешь(
Я: И напишешь
Я: Потому что скучаю
Я: И жду твои сообщения (((
М.: У меня месячные скоро
М.: И я пиздец ✨horny✨ сейчас
М.: Вот и думай
Я: Английский с Мариной ❤️❤️❤️
Я: Я тоже horny и меня это сводит с ума порой
М.: Жиза 😡
М.: Feel horny
Я: Feel 👩❤️💋👨
М.: [ Sticker ]
Я: Чего такое
Я: [ 👍 Sticker ]
М.: Ну вот настроение реально
Я: Ты у меня одна, словно в степи сосна…………………………
Я: Нету другой такой……
Я: Ни за какой рекой……………
Как мне себя вести в отношении этого «вебкам»? Задевает очень.
Вложений с моей стороны нет, кроме какого-то совсем примитивного досуга или еды / сигарет.
Описывать по сути нечего больше.
Пока письмо писал, увиделись на следующий день.
Мы встретились, М. сказала, что мол снова опоздала, спросила, сколько я ждал, я задумался и ответил «Долго… Всю жизнь…».
Пришли в кафе, М. рассказывала, что она затягивает выполнение каких-то заданий в университете, но её это совершенно не беспокоит, и её проблема сейчас, что её ничего не тревожит, а раньше тревожило и она хотя бы поэтому делала. Я ответил «Приди к психологу и скажи. Вы знаете, меня не тревожат проблемы».
Рассказывала отличия языка и речи (она иноязычный лингвист). Запомнил только «язык парадигмален, речь линейна».
Потом за соседний столик сели молодые родители с грудным ребёнком. М. сказала «С малышом пришли, какое счастье… Почему ты молчишь?». Я тоже смотрел на ребёнка и ответил «Только дошло, что ты сказала». М. спросила, взял бы я своего ребёнка на руки в первый же день, я сказал «Да», М. ответила «А я бы боялась два дня…» и добавила «А если двойня?».
Вышли из кафе, я сказал, что вот сейчас пойдём тебе за сигаретами.
М. сказала: «Сам не куришь, а мне покупаешь. Не куришь… я тебя доведу, начнёшь курить. Вот я курю, потом начну пить, потом наркотики, сначала лёгкие, потом тяжёлые. А потом пойду на панель».
– Угу.
– То есть ты согласен с тем, что я пойду на панель? Вот ты какой?
– Ну вообще нет. Я против панели.
– А… то есть наркотики – можно?
– И наркотики нельзя.
Гуляли, по дороге М. сказала что у неё почему-то ничего не болит, хотя раньше болело в первый день менструации всегда, добавила, что у неё что-то перестраивается. Я спросил, разве бывает так, М. ответила что наверное бывает.
В автобусе М. лежала у меня на плече, потом увидела, что измазала куртку тоналкой, начала стирать. Я сказал: «не надо, дома вытру», увидел на плече перхоть (не знаю, чью. Мою наверное) и стряхнул.
– Хорошо… А то я бы подумала что это кокосик… И съела.
М.: Я дома
М.: Ты дома?
Я: дома ❤️❤️❤️❤️❤️
Я: Язык парадигмален………
Я: Речь линейна….
Я: А мы с Маринкой горизонтально……….
М.: Есть кое что в тему
Я: Что)
М.: «ПЕРЕСПИМ???»
М.: [ photo ]
Спасибо большое.
Источник: Эволюция
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