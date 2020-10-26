Мнение: Новое перемирие в Карабахе. Попытка Трампа

26.10.2020, 3:50, Разное

На завтра объявлено новое перемирие в Карабахе, которое должно начаться в 8 часов утра 26 октября.

Договоренность о перемирии достигнута после переговоров США с Арменией и Азербайджаном и заявлений Трампа, что он легко разберется с этой проблемой.

До этого все перемирия успешно проваливались по понятным причинам. Теперь США пробуют зайти на эту поляну.

Тут есть определенная интрига – если у США получится то, что не получилось у РФ и заключенное под давлением Вашингтона перемирие проработает на практике некоторое время (скажем 5-7 дней), то это нанесет серьезный имиджевый удар по претензиям РФ на закавказский арбитраж. Будет все наглядно – США и РФ пытались, но получилось у США.

Ну а Трамп получит дополнительный аргумент, чтобы на финише выборов президента США оправдывать прочие провалы своей внешней политике.

Я бы сказал, что для него Карабах в текущих реалиях вопрос скорее внутриполитический (особенно с учетом поддержки армянской диаспоры), хотя недооценивать стратегические планы США по дестабилизации Кавказа и ослабления российской сферы влияния конечно не стоит.

Но есть проблема, с которой уже столкнулась Россия – Турции и Азербайджану наступление прекращать невыгодно. Поэтому Вашингтон может столкнутся с той же проблемой – стороны покивают, что согласны, а война продолжится.

PS. Азербайджан сегодня занял городок Кубатлы к востоку от Ханлыка. К Лачину пробиться пока не получается.

Но о военной обстановке уже завтра.