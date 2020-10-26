 

Мнение: Новое перемирие в Карабахе. Попытка Трампа

26.10.2020, 3:50, Разное

На завтра объявлено новое перемирие в Карабахе, которое должно начаться в 8 часов утра 26 октября.

Договоренность о перемирии достигнута после переговоров США с Арменией и Азербайджаном и заявлений Трампа, что он легко разберется с этой проблемой.
До этого все перемирия успешно проваливались по понятным причинам. Теперь США пробуют зайти на эту поляну.
Тут есть определенная интрига – если у США получится то, что не получилось у РФ и заключенное под давлением Вашингтона перемирие проработает на практике некоторое время (скажем 5-7 дней), то это нанесет серьезный имиджевый удар по претензиям РФ на закавказский арбитраж. Будет все наглядно – США и РФ пытались, но получилось у США.

Ну а Трамп получит дополнительный аргумент, чтобы на финише выборов президента США оправдывать прочие провалы своей внешней политике.
Я бы сказал, что для него Карабах в текущих реалиях вопрос скорее внутриполитический (особенно с учетом поддержки армянской диаспоры), хотя недооценивать стратегические планы США по дестабилизации Кавказа и ослабления российской сферы влияния конечно не стоит.

Но есть проблема, с которой уже столкнулась Россия – Турции и Азербайджану наступление прекращать невыгодно. Поэтому Вашингтон может столкнутся с той же проблемой – стороны покивают, что согласны, а война продолжится.

PS. Азербайджан сегодня занял городок Кубатлы к востоку от Ханлыка. К Лачину пробиться пока не получается.
Но о военной обстановке уже завтра.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Мнение: “Это русская земля”

23.08 / Ученые обнаружили на «Острове Друидов» загадочную 4000-летнюю гробницу

25.09 / Скандалы: Дело Фукса

25.09 / Минздрав: лекарства от COVID-19 войдут в перечень жизненно необходимых в течение недели

19.10 / На Украине нашли способ вернуть Крым – через Белоруссию

02.09 / Мнение: Безотлагательно объяснить

24.08 / Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла Белоруссии в Словакии

25.07 / В Huawei раскритиковали 100-мегапиксельные камеры в смартфонах

28.08 / Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко

29.07 / Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска