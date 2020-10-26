 

Мнение: О тройном провале Швеции

26.10.2020, 3:45, Разное

И снова про шведский путь – уже со свежей статистикой: экономической, медицинской и демографической. Ведь только время показывает, кто прав, а кто нет, верно?

Швеция давно сделала свой выбор: если #коронавирус побороть пока невозможно, то следует хотя бы спасти экономику. Ну и подспудно – ценой некоторого количества малоценных жизней старых и нездоровых наработать коллективный иммунитет, чтобы дальше уже никакой короны не бояться.

Чего греха таить, это понравилось многим. Шведы не сидели в локдаунах, не носили принудительно маски-перчатки, не теряли в качестве жизни. Все ограничения были рекомендательными и добровольными, либо незначительными – такими, как запрет собираться группами более 50 человек. Ещё недавно казалось, что эта стратегия сработала…

Но вмешались нюансы. Во-первых, плата за свободу оказалась внезапно жестокой. По всем возрастным группам, но особенно – по старшим, число смертей зашкаливает.

Для сравнения – вот данные по эпидемии гриппа предыдущего сезона

Всё-таки везде – в разы больше. Правда, и заболеваемость выше, но… на грипп так интенсивно не тестировали шведов, как на CoVID-19.

Во-вторых, избежать второй волны, похоже, не удалось. Просто началась она позже, чем в Европе из-за любви шведов к загородному отдыху на исходе лета – в начале осени. До середины сентября сидят они по избушкам и фьордам…

Коллективный иммунитет тоже не задался. Несмотря на огромное число зарегистрированных заболевших, в целом антитела к SARS-CoV-2 нашлись у 10% населения – при всём стремлении Минздрава максимально увеличить этот результат, вплоть до распространения выборочных стокгольмских тестирований на всю страну. Однако те же 8-10% иммунитета наблюдаются и у других скандинавских государств, которым не пришлось массово хоронить своих стариков.

В-третьих, экономика Швеции основательно просела. Страна потеряла 8,6% ВВП во II квартале. Для сравнения, Германия потеряла 10,1% ВВП в том же периоде. Но в Германии смертность на миллион населения была в 5 раз ниже чем в Швеции. А вот с точки зрения экономики, особой разницы между 10,1% падения и 8,6% нет. Одинаково плохо.

И вот закономерный вопрос: ради чего были все эти жертвы? Ради того, чтобы молодёжь свободно потусовалась несколько месяцев?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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