Азербайджан, Армения и США договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе

26.10.2020, 3:40, Новости дня

Представители Азербайджана, Армении и Соединенных Штатов договорились о новом перемирии в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 25 октября на сайте Государственного департамента США.

“Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 8.00 по местному времени (12.00 по восточноевропейскому времени) 26 октября 2020 года. США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта”, – сказано в сообщении.

В нем отмечается, что со стороны Азербайджана переговоры вел министр иностранных дел Джейхун Байрамов, со стороны Армении – министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, со стороны США – заместитель госсекретаря Стивен Биген.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.