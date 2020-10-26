Мнение: Минский цугцванг

26.10.2020, 3:35, Разное

Для Минска с населением порядка 2 миллионов, как и для Беларуси, в котором чуть боле 9,5 млн жителей, около 200 тыс. человек, которые вышли сегодня на протест в Минске, это все-равно, что если бы в Москве на марш протеста вышли около полутора миллионов человек.

Количество протестующих, которые сегодня вышли на улицы Минска и другихгородов страны, несмотря на запугивания и угрозы применения оружия, разбивает в пух и прах все разговоры о том, что на протесты выходят только приплаченные отшепецы…

Столько человек невозможно вывести на улицу за деньги. Похоже, что Лукашенко чертовски надоел стране своим безвременьем. И у действительно активных людей, которым небезразлично их будущее и будущее их страны, очень ограниченный выбор – или добиваться мирным ненасильственным путем ухода Лукашенко, или уезжать из страны.

Уезжать эти люди, явно не хотят… Но и Лукашенко мертвой хваткой схватился за власть, не хочет уходить.

И одному Всевышнему известно, сколько может продолжаться этот политический сюрпляс. Но время однозначно работает не на Лукашенко….

Фотографии отсюда и отсюда