Мнение: Легкий случай

26.10.2020, 3:20, Разное

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

"Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", – заявил Трамп в воскресенье на митинге в штате Нью-Гэмпшир

При всей эксцентричности Трампа, если он действительно разберется с "легким случаем", это будет увесистый щелчок по носу Кремлю, который отсиживается по привычке в кустах. Правда, прямо сейчас Трамп точно не до Карабаха, да и после голосования (даже если оно будет в его пользу) возможны события, которые вряд ли дадут Трампу возможность по-быстрому утихомирить развоевавшихся армян и азербайджанцев с примкнувшими к этой войне турками и сирийскими боевиками.