 

Мнение: Легкий случай

26.10.2020, 3:20, Разное

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
"Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", – заявил Трамп в воскресенье на митинге в штате Нью-Гэмпшир

При всей эксцентричности Трампа, если он действительно разберется с "легким случаем", это будет увесистый щелчок по носу Кремлю, который отсиживается по привычке в кустах. Правда, прямо сейчас Трамп точно не до Карабаха, да и после голосования (даже если оно будет в его пользу) возможны события, которые вряд ли дадут Трампу возможность по-быстрому утихомирить развоевавшихся армян и азербайджанцев с примкнувшими к этой войне турками и сирийскими боевиками.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Ксения Собчак рассказала о связи Богомолова с «проклятием Достоевского»

03.07 / Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

10.09 / Призрак покойного мужа пришел проведать больную жену и попал на видео

22.08 / Сын Преснякова после заражения COVID-19 назвал его «неприятной бякой»

09.07 / Мнение: На стороне ФСБ против Ивана Сафронова: Чешская разведка не зря ест свои кнедлики

18.10 / Люд под ногами майора

06.10 / Татьяна Морозова из Comedy Woman решила уехать из России в Европу

03.07 / Личное: Бесноватые

27.08 / Ученые: Стресс способен стать причиной развития сахарного диабета

17.10 / “Радиовышки” изчезнувшей цивилизации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска