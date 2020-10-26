Офис Зеленского назвал условия проведения выборов в неподконтрольном Донбассе

26.10.2020, 3:08, Новости дня

Украинские власти согласятся провести выборы в неподконтрольном Донбассе после вывода с территории всех «незаконных вооруженных формирований», говорится в заявлении офиса президента Украины Владимира Зеленского по результатам местных выборов.

«На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы. Но после полной деоккупации, восстановления безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами», – говорится в заявлении офиса, передает РИА «Новости».

В офисе отметили, что предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам.

«Отдельные нарушения, которые зафиксировали правоохранители, должны быть расследованы и получить справедливый судебный ответ. Никаких вмешательств в избирательный процесс со стороны органов государственной власти и должностных лиц Украины не было. Не сомневаемся, что подсчет голосов также будет честным, профессиональным, безупречным и без всякого традиционного искусственного затягивания», – говорится в заявлении.

В офисе Зеленского также отметили, что центральная власть готова сотрудничать со всеми представителями местной власти ради создания и усиления цивилизованных условий жизни по всей Украине.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не приходят на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.