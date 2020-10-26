Алкоголь и менопауза: да или нет?

26.10.2020, 2:55, Разное



3

минуты

Менопауза наступает, когда яичники перестают выделять достаточно половых гормонов и у женщины заканчиваются месячные. В среднем это происходит в возрасте около пятидесяти. Некоторые привычки, такие как выпивка, могут сделать «переходный возраст» женщины невыносимым или даже опасным. Но если алкоголизм однозначно плохо влияет на здоровье, бокал-другой вина в неделю может даже принести пользу. По крайней мере, об этом говорят некоторые исследования.

Аргументы «за»

Умеренная доза спиртного может увеличивать количество женских половых гормонов и замедлять их вывод из организма. Это происходит за счет способности этанола стимулировать превращение андрогенов в эстрогены. Это не всегда хорошо, но сначала взглянем на положительные моменты.

Защищает сердце

Вместе со снижением уровня эстрогенов увеличивается риск ишемической болезни сердца (ИБС). До наступления менопаузы женщины защищены от этой беды гораздо лучше мужчин. С климаксом шансы получить проблемы с сердцем становятся в разы выше.

Выходит, если алкоголь увеличивает содержание эстрогена, он работает как профилактика ИБС. Это справедливо только для умеренного употребления. Как только количество выпитого переходит за два бокала в день, вероятность умереть от болезни сердца увеличивается. Это же подтверждает исследование 2012 года: больше 13 порций алкоголя в неделю у женщин в постменопаузе повышает риск смертности.

Более свежие работы говорят, что защитные функции алкоголя могут быть преувеличены. Возможно, дело все-таки в генетике, а не в живительной силе спирта.

Предотвращает остеопороз

Со снижением эстрогена разрушение костей происходит быстрее, чем их обновление. Это приводит к остеопорозу – хрупкости и высокому риску переломов. Исследователи неожиданно обнаружили, что умеренно выпивающие женщины после пятидесяти имеют более плотные кости. Оказалось, что алкоголь может замедлить скорость ремоделирования скелета.

В 2017 году ученые подтвердили, что спиртное положительно влияет на минеральный состав костей пожилых женщин. Они выяснили, что это работает, пока количество напитков не превышает четырех в неделю. Риск развития остеопороза и у трезвенников, и у сильно пьющих оказался почти в два раза выше, чем у тех, кто выпивал изредка.

Снижает риск диабета

Несколько экспериментов выявили, что у женщин в постменопаузе алкоголь снижает риск заболеть сахарным диабетом. Возможное объяснение этому в том, что спиртное повышает чувствительность организма к инсулину. Защитный эффект снова был связан с дозой употребляемых напитков. До 30 грамм алкоголя в день работают на профилактику, больше – усугубляют проблемы со здоровьем.

Аргументы «против»

Теперь о том, почему пропустить стаканчик после менопаузы может быть вредно.

Увеличивает смертность от рака груди

Было обнаружено, что алкоголь увеличивает вероятность рака груди. Риск онкопроцессов у женщин повышается примерно на 9% на каждые 10 граммов алкоголя в день.

Связь между алкоголем и раком непрямая. Есть гипотеза, что вероятность стать онкопациентом усугубляется вместе с приемом заместительной гормональной терапии. Алкоголь задерживает эстроген в организме, а повышенная концентрация гормона способствует опухолевым процессам в молочной железе. Среди женщин, которые никогда не принимали ЗГТ, не было различий в онкориске между непьющими и умеренно пьющими.

Другая версия – в том, что алкоголь замедляет метаболизм в печени и мешает выводит канцерогены из организма. Кроме того, печень превращает алкоголь в токсическое вещество – ацетальдегид, которое напрямую повреждает клетки и их генетическую структуру. Несмотря на то, что алкоголь доказано провоцирует возникновение рака молочной железы, он не усугубляет течение уже начавшегося процесса.

Усугубляет приливы

Еще один минус спиртных напитков в том, что они делают симптомы менопаузы более тяжелыми. Ежедневное употребление алкоголя значительно увеличивает риск возникновения приливов и ночного потоотделения. Кстати, приливы усугубляет и курение.

Усиливает тревогу

Пить вредно для психического здоровья. Пару лет назад исследователи пытались доказать, что бокал вина за обедом не увеличивает риск депрессии. Увы, результаты оказались не в пользу ученых. Они не обнаружили однозначной защитной связи между умеренным потреблением алкоголя и депрессией у пожилых людей.

Сколько алкоголя безопасно для здоровья взрослой женщины?

Фото: zdorov-info.com.ua

Умеренным употреблением считается не более семи напитков в неделю и не более трех порций в день.

Тяжелым – превышение этой нормы.

Пьянством – такое количество, что за два часа уровень алкоголя в крови достигает 0,08 г/дл. Это около четырех порций.

Научные изыскания показывают, что не столько вреден сам алкоголь, сколько его количество. Неумеренное употребление спиртных напитков сводит на нет все «протективные» свойства этанола и усиливает его негативные эффекты. Поднять бокал с наступлением менопаузы все-таки можно. Главное – не переходить границу разумного.