 

Карабах заявил о готовности соблюдать перемирие

26.10.2020, 2:08, Новости дня

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия, которое должно вступить в силу в понедельник в 07.00 мск.

«Приветствую достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность, подтверждающую обязательства сторон по исполнению гуманитарного прекращения огня, которое было согласовано 10 и 17 октября по инициативе президентов Российской Федерации и Французской Республики», – написал Арутюнян в Facebook.

Он добавил, что «Республика Арцах (самоназвание Карабаха), как сторона азербайджано-карабахского конфликта, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного прекращения огня, которое вступит в силу 26 октября 2020 года в 08.00 (07.00 мск)».

Ранее госдепартамент США заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / По поправкам в Конституцию дистанционно проголосовали более 1 млн человек

22.07 / «Словно железный занавес» — между Швецией и Норвегией снова появилась граница

29.09 / Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге в августе выросли на 2%

13.07 / За три года президентства Трамп более 20 тыс. раз публично солгал – WP

30.08 / Стала известна дата старта предвыборной кампании на Украине

21.08 / Ефремов перевел потерпевшим по 200 тыс. рублей

29.09 / Глобальное потепление грозит США «мегазасухой»

28.07 / Минтруд оценил необходимость изменения перечня праздничных дней в 2020 году

12.10 / Мигранты-беспризорники превращают буржуазный Бордо в столицу холодного оружия

24.08 / От COVID-19 в мире погибли 807 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска