Мнение: Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020

26.10.2020, 1:50, Разное

Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020

Брошенная азербайджанская колонна. БТР-70 достались армянам в качестве трофея.

Удары дронов по армянским позициям.

Е

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Сын помогает отцу на позициях стрелять из гаубицы.

Дарья Асламова в Мартуни.

Применение "Спайков"

Переброска иранских войск к границе с Карабахом.

Азербайджанские минометчики.

Пленный армянин.

Азербайджанцы указывают на то, что армяне на позициях воюют в гражданском.

Пашинян посещает раненых в госпитале.

Работа армянской артиллерии по азербайджанской позиции.

Позиции армянской артиллерии.

Убитые азербайджанские солдаты в занятых армянами окопах.

Убитые армянские солдаты

Похороны в Степанакерте.

Поющие армяне.

Армянские позиции.

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https://twitter.com/worldonalert/status/1320308976635027457 – занятый азербайджанцами поселок в районе Кубатлы

https://twitter.com/daily_karabakh/status/1320303190810779648 – на месте ракетного удара по Гяндже

https://twitter.com/AnnaArakel84/status/1320309596779630592 – убийство пленного армянина выстрелом в голову. 18+