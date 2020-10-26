Мнение: Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020
26.10.2020, 1:50, Разное
Война в Карабахе. Видео. 23-25.10.2020
Брошенная азербайджанская колонна. БТР-70 достались армянам в качестве трофея.
Удары дронов по армянским позициям.
Е
Еще.
Еще.
Сын помогает отцу на позициях стрелять из гаубицы.
Дарья Асламова в Мартуни.
Применение "Спайков"
Переброска иранских войск к границе с Карабахом.
Азербайджанские минометчики.
Пленный армянин.
Азербайджанцы указывают на то, что армяне на позициях воюют в гражданском.
Пашинян посещает раненых в госпитале.
Работа армянской артиллерии по азербайджанской позиции.
Позиции армянской артиллерии.
Убитые азербайджанские солдаты в занятых армянами окопах.
Убитые армянские солдаты
Похороны в Степанакерте.
Поющие армяне.
Армянские позиции.
Еще.
https://twitter.com/worldonalert/status/1320308976635027457 – занятый азербайджанцами поселок в районе Кубатлы
https://twitter.com/daily_karabakh/status/1320303190810779648 – на месте ракетного удара по Гяндже
https://twitter.com/AnnaArakel84/status/1320309596779630592 – убийство пленного армянина выстрелом в голову. 18+
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет