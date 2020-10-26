 

Экс-кандидат в президенты описал «забастовку по-белорусски»

26.10.2020, 1:48, Новости дня

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев рассказал о «национальных особенностях» забастовки, которую обещала начать с 26 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Я знаю порядка десяти крупных белорусских компаний, которые будут бастовать «по- белоруски»: они отправят людей на три дня на удаленную работу. То есть на работу формально никто не выйдет, но работа будет делаться», – рассказал политик в комментарии «Комсомольской правде».

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

Тем временем в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.



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