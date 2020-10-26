40% голосовавших на местных выборах в Украине сложно было разобраться с бюллетенями – “Рейтинг”

26.10.2020, 1:40, Новости дня

40% украинцев, принявших участие в голосовании на местных выборах, признались, что им сложно было разобраться с избирательными бюллетенями. Об этом 25 октября на пресс-конференции, посвященной презентации исследования об электоральном поведении на местных выборах 2020 года, сообщил директор соцгруппы “Рейтинг” Алексей Антипович, пишет “Укринформ”.

Из них, по словам Антиповича, 13% избирателей было очень сложно, а 27% – немного сложно.

“В то же время 35% избирателей сказали, что сделать это было довольно легко, и 25% – очень легко”, – сказано в сообщении.

Среди голосовавших большинство считают, что местные выборы важны для страны (79%). В то же время среди тех, кто на выборы не ходил, так считает половина.

Среди тех, кто проголосовал на выборах, 47 % считают, что ситуация в их городе/селе в результате выборов улучшится, а 38%, что не изменится. Среди тех, кто не голосовал, 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) – что не изменится, 13% – что ситуация ухудшится.

По информации Антиповича, среди тех, кто не ходил на выборы, относительное большинство чувствует разочарование ситуацией в стране – 63%, а 32% испытывают надежду. Из тех, кто голосовал, 44% испытывают надежду, 51% – разочарование.

В целом среди всех эмоций у голосующих преобладает надежда (51%) и интерес (24%). У тех, кто не голосовал, – разочарование (35%).

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.