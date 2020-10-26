25 октября на акциях протеста в Беларуси задержали почти 300 человек – правозащитники

26.10.2020, 1:40, Новости дня

25 октября в Беларуси на акциях протеста были задержаны 290 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра “Весна” на 23.30.

Задержания проводились в таких городах, как Минск (больше всего), Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Речица, Пинск, Полоцк, Лида, Гомель, Жабинка, Ляховичи, Новополоцк, Борисов, Жодино, Пружаны, Солигорск, Бобруйск, Вороново и Волковыск.

Впоследствии отпустили 18 задержанных.

25 октября в Беларуси истекал последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Этот марш стал 11-м по счету.

Тихановская заявляла, что 25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. Если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Оппозиционерка предупреждала, что начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Лукашенко предупредил выходящих на акции протеста в Минске о “наведении порядка” в воскресенье, 25 октября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.