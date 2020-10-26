 

Послы стран G7 убедились в качественной подготовке к местным выборам в Украине – ЦИК

26.10.2020, 1:40, Новости дня

25 октября послы стран “Большой семерки”, посол Дании и представители международных организаций в ходе онлайн-общения с членами Центральной избирательной комиссии Украины положительно оценили местные выборы. Об этом проинформировал сайт Центризбиркома.

“Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине, высоко оценили роль и усилия комиссии в организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Находясь сегодня на отдельных избирательных участках, послы стран “Большой семерки” и представители международных организаций убедились в качественной организации голосования участковыми избирательными комиссиями”, – говорится в сообщении ЦИК.

В ведомстве утверждают, что иностранцы “обратили внимание на эффективное осуществление на участках противоэпидемических мероприятий”.

“Председатель комиссии проинформировал иностранных партнеров о проблемных вопросах, которые решал ЦИК во время подготовки к местным выборам, ходе сегодняшнего голосования и взаимодействии с представителями Национальной полиции по недопущению нарушений избирательного законодательства”, – объяснили в Центризбиркоме.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным ЦИК, явка на местных выборах в Украине составила около 37%.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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