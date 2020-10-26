Души прекрасные порывы

26.10.2020, 1:05, Разное

Хабиб Нурмагомедов как пример для миллионов.

Доминировал, бил, душил чуть не до смерти, как последнего своего соперника, заработал кучу денег, и ушел из клетки после прочувствованного спича кумиром млн – пример поистине вдохновляющий для любого бойца, и неважно в какой области. Благородство и смешанные единоборства – вещи несовместные, популярное месилово имеет к спорту весьма опосредованное отношение, но тут ведь как обставить завершение карьеры.

Слезы непобедимого чемпиона Хабиба Нурмагомедова и его речь были важнее боя с Джастином Гэтжи, состоявшегося в субботу на так называемом «Бойцовском острове» в столице ОАЭ Абу-Даби. Как и на всех последних турнирах, зрители отсутствовали, зато телеаудитория наверняка была близка к рекордной. Сам бой отличался от всех последних с участием Хабиба разве что особыми обстоятельствами. Глобально пандемия бьет по образу жизни всего человечества, а индивидуально — по многим уже конкретно, без различия рангов и возможностей. Абдулманапа Нурмагомедова, несмотря на все усилия лучших врачей, спасти не удалось, а для Хабиба он был не просто отцом и тренером. Нурмагомедов-младший вряд ли хотел до этого тяжелого лета завершать свою блестящую карьеру, да и до боя с Гэтжи по этому поводу не высказывался. Но мысль, очевидно, вызревала, обретая вполне четкие формулировки. Начал по-английски, закончил на русском: «Хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что попрошу — первого места в рейтинге, независимо от весовой категории. Я это заслужил: неоспоримый непобежденный чемпион с 13-ю победами в UFC, и 29-ю победами в ММА в целом. Хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо. Я сделал три сабмишена подряд — этого всегда хотел мой отец.

Я — простой парнишка из горного села. Когда мне говорят, что я самый обсуждаемый человек на планете, я не могу в это поверить.

Я просто при поддержке отца хотел стать чемпионом, я даже подумать не мог, что вот так все это может на мои плечи обрушиться… Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — моя мама. Я хочу ей побольше времени уделять».

UFC — «Абсолютный бойцовский чемпионат», главная структура в смешанных единоборствах, или, что точнее, в смешанных боевых искусствах (ММА). 29 — общее число боев, равное числу побед Нурмагомедова в ММА. Сабмишн — это, собственно, добровольная сдача боя соперником как результат удушающего или болевого приема. Остальное в речи понятно. Поклонников после нее у Хабиба явно прибавилось, но он, собственно, об эффекте не думал. Если бы думал, то и говорил бы по-другому.

Просто так выйти из большой игры Хабибу, конечно, было нельзя — в силу невозможности коронавирусной весной защитить титул в его легком весе появился временный чемпион, и чемпиону настоящему требовалось подтвердить свой статус. Сделавший из главного претендента Тони Фергюсона котлету Джастин Гэтжи стал самым подходящим соперником для раскрутки. Глава UFC Дэна Уайт сделал все, чтобы предстоящий бой был назван боем года, если не пятилетия.

В этом деле Уайт, конечно, гениален: сама схватка не обещала ничего похожего на феерию, как и все предыдущие с участием Хабиба, но вознести до небес ударные достоинства американца и обеспечить интригу, представив его самым опасным соперником великого Хабиба Нурмагомедова удалось на славу. Общую стоимость главного поединка турнира UFC 254 оценили в немыслимые для ММА семь сотен млн долларов, а с учетом сенсационного заявления Хабиба и набранных дополнительных вистов не удивит и миллиард.

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Бились недолго. Пусть судьи и отдали Гэтжи первый раунд, это была лишь видимость — согнавший чуть ли не полтора десятка килограммов до необходимых 70-ти с небольшим, Хабиб тем не менее выглядел сгустком энергии и доминировал тотально. Во втором раунде ему оставалось привычно перевести ошарашенного Гэтжи в партер и взять в клещи — неважно, с помощью рук или ног. Ногами получился «треугольник», Гэтжи вяло пытался сигнализировать о сдаче, рефери увидел не сразу, и вид претендента после ослабления захвата бодрым не выглядел. Его улыбка после удушения выглядела как минимум растерянной.

Хабибу было не до улыбок в силу известных особых обстоятельств. На этот момент он действительно был уверен, что расстается с октагоном навсегда. Но чем черт не шутит.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»