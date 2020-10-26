Как воспаленные десны могут вызывать другие болезни, в т.ч. тяжелое течение COVID-19

26.10.2020, 0:55, Разное



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Новое исследование демонстрирует, каким образом связаны болезни десен и болезни других органов. Работа канадских исследователей опубликована в The Journal of Dental Research. Они предполагают, что проблема заключается в чрезмерной реакции иммунной системы.

Ранее в различных исследованиях ученые связывали воспалительные болезни десен (пародонтит, гингивит) с риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, ревматоидного артрита и некоторых других. О причинах и механизмах этой связи можно было только догадываться. В новом исследовании авторы из Торонтского университета предложили один из возможных механизмов, стоящих за этим феноменом.

Лейкоциты на второй скорости

Ученые фокусировались на изучении активности нейтрофилов (нейтрофильных лейкоцитов). Эти клетки иммунной системы в большом количестве появляются при воспалении. В ответ на воспаление десен человеческий организм тоже вырабатывает нейтрофилы.

Сначала ученые провели эксперименты на мышах, у которых были воспалены десны. Они установили, что это воспаление вызывает увеличение количества нейтрофилов не только в деснах. Эти иммунные клетки были обнаружены в большом количестве в крови и костном мозге.

Лейкоциты, которые ученые обнаружили вне десен, были в активированном состоянии – они были готовы быстро реагировать на различные раздражители.

«Можно сказать, что лейкоциты были на “второй скорости”, хотя они должны были быть на “первой скорости”», – привел образное сравнение соавтор исследования Майкл Глогауэр (Michael Glogauer). Он добавил, что такие нейтрофилы гораздо чаще вырабатывают цитокины (медиаторы воспаления), что может приводить к различным негативным последствиям.

Чистка зубов должна снижать риски

Ученые проверили свои находки в небольшом исследовании на людях. Добровольцы согласились не чистить зубы в течение трех недель, чтобы у них появились признаки воспаления десен.

Через три недели у участников исследования ученые обнаружили повышенную активность нейтрофилов. Она исчезла через две недели после того, как люди снова начали чистить зубы.

Авторы исследования предполагают, что описанный ими механизм – связующее звено между воспалением десен и многими другими болезнями. «Взведенные» нейтрофилы могут провоцировать в организме заболевания, которые на первый взгляд никак не связаны с зубами и деснами.

COVID-19 и десны

Ученые предполагают, что их открытие может объяснить результаты недавнего исследования, в котором плохую гигиену полости рта связали с тяжелым течением COVID-19. Известно, что в особенно сложных случаях новой коронавирусной инфекции, развивается цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. Возможно, ненормальная активность нейтрофилов при воспалении десен увеличивает риск этого осложнения.