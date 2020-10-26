Супруга Байдена пришла на дебаты в платье как у Симоньян

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26.10.2020, 0:48, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сыронизировала о «вмешательстве» в американские выборы после того, как жена кандидата в президенты США Джо Байдена Джилл пришла на дебаты в Нэшвилле в том же платье, в котором главред RT брала интервью у главы МИД Сергея Лаврова.

«Я могла бы и дальше нелепо отрицать наше вмешательство в американские выборы. Но после того как Джилл Байден пришла на финальные дебаты в том же платье, в котором я брала интервью у (главы МИД) Сергея Лаврова, это уже бессмысленно», – сыронизировала Симоньян в Twitter.

Как пишет портал PopSugar, супруга Байдена пришла на дебаты в Нэшвилле в платье Dolce&Gabbana с цветочным принтом. От платья Симоньян оно отличается только вырезом – у жены американского политика он круглый, а не квадратный. Модные издания также обратили внимание, что Байден надела маску из такой же ткани.

Я могла бы и дальше нелепо отрицать наше вмешательство в американские выборы.

Но после того, как Джилл Байден пришла на финальные дебаты в том же платье, в котором я брала интервью у Лаврова, это уже бессмысленно. pic.twitter.com/VT0DtTiCeg

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 25, 2020



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