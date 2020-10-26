Русскоязычные СМИ Белоруссии

26.10.2020, 0:30, Разное

Китай отказался списать Беларуси 230 миллионов долларов за создание спутника

16 октября 2020 TUT.BY

В январе 2016 года с космодрома в Китае был запущен белорусский спутник «Белинтерсат-1». Реализация проекта потянула на почти 300 миллионов долларов. Правда, в марте 2019 года правительство Беларуси предложило своим китайским партнерам списать долг в 230 миллионов долларов, так как проект оказался неокупаемым.

Финансирование проекта «Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь» осуществлялось за счет межправительственного кредита, который предоставил Экспортно-импортный банк Китая. Его выборка завершена в 2016 году и фактически составила 258,6 миллионов долларов. Китайская промышленная корпорация «Великая стена» вывела на орбиту спутник «Белинтерсат-1» и создала в поселке Станьково Дзержинского района наземный комплекс управления спутниками, который входит в состав госпредприятия «Завод точной электромеханики».

«Вместе с тем в ходе коммерческой эксплуатации спутника возникли проблемы, существенно повлиявшие на окупаемость проекта. Наряду с белорусским спутником с традиционной технологией на платформе DFH-4 появились более конкурентоспособные спутники с высокой пропускной способностью HTS. Кроме того, цены на ресурсы спутниковой связи с начала реализации проекта в 2011 году снизились в среднем в 3−5 раз. В результате бизнес-план, позволяющий обслуживать указанный выше кредит, стал невыполнимым», писал в марте 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас своему китайскому коллеге. На окупаемость проекта повлияло также то, что китайская компания не смогла завершить координацию белорусского спутника со спутниковыми системами третьих стран, что не позволило в полной мере предлагать ресурс спутника на рынке связи, говорится в письме.

По указанным причинам этот проект стал неокупаемым. На тот момент Беларусь на обслуживание и погашение кредита перечислила 51,6 миллионов долларов, однако «дальнейшие выплаты за счет средств от реализации проекта осуществляться не могут», писал Румас. Он предложил в качестве «наиболее оптимального в данной ситуации решения» списать оставшуюся часть долга по кредиту Эксимбанка Китая в размере 232,7 миллионов долларов основного долга и процентов по кредиту.

Но, как выяснил TUT.BY, это решение не нашло поддержки с китайской стороны. «Сейчас по долгам платит само предприятие и помогает Минфин Беларуси», — сказали информированные источники. В Минфине отказались от комментариев. На «Заводе точной электромеханики» сказали, что не владеют информацией о письме Румаса.

По данным на первый квартал 2019 года, первый белорусский спутник был загружен на 35−45%. У «Завода точной электромеханики» хорошо получается работать с заказчиками из Африки. Востребованность сохраняется со стороны белорусских силовых структур. «Для них это не просто услуга, а гарантия независимости от зарубежных операторов и технических решений, по сути, гарантия суверенитета нашей страны», говорят на «Заводе точной электромеханики», который специализируется на проектах в сфере ВПК.

По информации TUT.BY, идея китайско-белорусского проекта была в получении прибыли на зарубежных рынках и оказание услуг внутри страны, в первую очередь для силовых структур. Но развитие новых технологий, изменение рыночной конъюнктуры существенно поставили под вопрос реализацию бизнес-плана. В Беларуси обеспечен почти полный охват территории сетями сотовой связи 3G и 4G, активно расширяется число абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет. На фоне острой ценовой конкуренции это сужает круг клиентов, потенциально заинтересованных в использовании спутниковой связи.

Сейчас в планах оператора национальной системы спутниковой связи и вещания — изучение оптимальных вариантов развития на период, когда срок эксплуатации аппарата «Белинтерсат-1» через 10 лет будет завершен. «На смену ему может быть создан новый спутник на технологической платформе, соответствующей уровню передовых решений второй половины 2020-х годов. Либо более выгодным окажется вариант аренды емкости космического аппарата», — говорил neg.by ведущий специалист «Завода точной электромеханики» Леонид Федотов.

Власти Беларуси намерены оказывать поддержку космическим инициативам. 31 августа Александр Лукашенко подписал распоряжение о запуске Белорусским госуниверситетом второго космического спутника в 2021 году. С какого космодрома будет производиться запуск спутника, не сообщается. Первый такой аппарат этот вуз запустил в октябре 2018 года с китайского космодрома Цзюцюань. Все работы по разработке и производству второго спутника будут выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами БГУ. По сравнению с эксплуатируемым в настоящее время спутником он обладает большим потенциалом для проведения экспериментов в области космической физики с использованием материалов и полупроводниковых устройств белорусского производства. После запуска будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников, сообщила пресс-служба Лукашенко. Согласно распоряжению, целью проекта является популяризация аэрокосмической отрасли в Беларуси, повышение качества подготовки специалистов, развитие белорусской научной космической школы, привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий.

Белорусский Релотиус годами обманывал редакции российских СМИ

Денис Лавникевич. Фото: @denis.lavnikevich

АВТОР Федор Павлюченко 16.10.2020

История беларусского журналиста Дениса Лавникевича по своему размаху вполне тянет на русскоязычный аналог скандала, связанного с автором немецкого журнала Der Spiegel Клаасом Релотиусом. Как и знаменитый немецкий журналист, Денис выдумывал истории для своих лонгридов и репортажей не выходя из дома.

Беларусский медиарынок маленький, все на виду, и о своеобразной журналистской технике Дениса знали или догадывались многие. Но говорить об этом было не принято. Он писал на опасные околополитические темы, под псевдонимом, указывал фейковых экспертов и пересказывал их устами актуальные слухи, выдавая их за инсайд из Администрации президента, ОАЦ, КГБ и так далее. Такой подход можно было объяснить условиями, в которых вынуждены работать журналисты, да и «хулиганил» он в основном в РФ и Украине.

Но вчера Денис перешел черту и попытался напрямую влиять на политический процесс в Беларуси.

В качестве площадки для своего наброса Денис использовал российский портал «Открытые Медиа» (openmedia.io). Вчера вышла статья, в которой «источник из штаба Тихановской» заявил о неформальных контактах штаба и представителей Лукашенко. Эта сенсационная информация широко разошлась по СМИ разных стран, и штаб Тихановской вынужден был опровергать фейк. В ситуации, когда подобный вброс от заслуживающего доверия издания может существенно повлиять на политическую обстановку в Беларуси, поведение Лавникевича действительно выглядит мерзко.

За что он и был жестоко деанонимизирован. Телеграм-канал «Белорусский порядок» разложил по полочкам карьеру Лавникевича. Пост уже прочитали более 45 тысячи человек. По информации Reform.by, в нескольких редакциях крупных российских СМИ началась внутренняя проверка.

Итак, кто же угодил под инсайдерское очарование беларусского махинатора. Список изданий, где выходили материалы Лавникевича под своей фамилией и под псевдонимами, просто огромен: openmedia.io, rt.com, gazeta.ru, newtimes.ru, rosbalt.ru, republic.ru, bdg.by, officelife.by, belgazeta.by, belaruspartisan.by, belsat.eu, mediakritika.by, dsnews.ua, zn.ua, lb.ua. Это только площадки, на которых публиковался Денис и, очевидно, получал гонорар. И этот список далеко не полный. В сети можно найти еще десятки, если не сотни сайтов, которые перепечатывали его статьи. Вчера в эту ловушку угодила и редакция Reform.by — наша журналистка по неопытности дала информацию «о неформальных предложениях». Приносим извинения нашим читателям.

Конечно, не всегда и не для всех Денис высасывал из пальца инсайды и врал, но это отличный повод редакциям провести внутреннюю проверку и пересмотреть работу с авторами.

Анонимный автор телеграм-канала «Белорусский порядок» выяснил, что некоторым выдуманным экспертам, на которых ссылался Лавникевич, не менее 4 лет. Беларусский политолог Светлана Гречулина (есть такая правозащитница, но она не политолог), эксперт Вышеградского фонда Антон Платов, преподаватель БГУ, доктор экономических наук Владимир Самуйлевич — они кочуют из статьи в статью, из издания в издание, и по ним тоже можно отследить творческий путь находчивого беларуса.

Сейчас Денис Лавникевич живет в Киеве, и деанонимизация ему навредить не может, не считая профессионального будущего. Хотя память у публики короткая, стандарты у редакций низкие, института репутации нет, а трафик не пахнет. Возможно, мы еще сможем ознакомиться с новыми сенсационными расследованиями и инсайдами. Кстати, как рассказали знакомые Дениса, журналистика — не единственное его занятие. Криптовалюты и киберактивизм — даже в таких далеких от журналистики темах Денис успел отметиться и воспользоваться доверчивыми почитателями.