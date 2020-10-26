Мнение: Письмо: “Уберкирюша, еще и нищий”

26.10.2020, 0:15, Разное

Продолжение письма вчерашней звезды.

Это интересней.

Обратите внимание, почему несмотря на большую Училку, корону Сокровища и решето, ситуация у парня не такая уж плохая, в чем-то даже хорошая.

Есть у него сильные качества, которые слегка компенсируют плохие границы. Давайте на них тоже внимание обратим. И главное обратим свое и его внимание на то, как ему идет снимать корону даже ненадолго.

argundos

Здравствуйте, Эволюция! Спасибо Вам за разбор предыдущего моего письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1266570.html.

Спустя почти два месяца я переехал в ее город. Уже занимался внешностью, вылез из болота и устроился на работу.

Решил написать ей:

Я: Привет, как дела?

М: привет. нормально, ты как?

Я: Отлично. Как здоровье?

М: да в принципе хорошо. у тебя как?

Я: У меня супер. Ты же не высыпалась, у тебя бессоница была.

(Устроился на работу, занялся внешностью – молодец. Но в диалоге сразу же съехал на то, чем закончилось. На здоровье с ориентацией на алкоголь. Зануда – это застревающий тип, фокус с локусом залипают. Уж если закоротило на чем-то, не может с этого срулить, будет дожимать. Он и тогда смог отстать с этой темой только потому, что вообще перестал ей писать)

В прошлый раз когда я еще не успел занудствовать, она пожаловалась на бессонницу и я там много чего ей написал, чтобы как-то решить это.

(Он как Ржевский из анекдота. Наташа ему: “Поручик, мне так тоскливо ночами и… не спится”. А он ей: “Проветривай жилище перед сном. Совершай перед сном небольшую пешую прогулку”. Вместо: “Пиши мне, когда не спится”)

М: щас все нормально. единственный недосып только от учёбы

Я: Я вот в А. переехал.

М: вау. что тут делаешь?

Я: Работать приехал. Не хочешь вечером погулять?

М: сегодня у нас гости. пока не могу.

…

М: почему ты хочешь встретится со мной? я думала мы в прошлый раз перестали общаться

(Девчонка так удивилась, что он в ее городе, но заранее не сказал, что получился небольшой крючок. И она импульсивно почти согласилась встретиться. Но он не спросил, можно ли завтра. Поэтому она пришла в себя и вспомнила, какой он дурак и хам)

Я: А, ты хотела перестать общаться? У меня по работе завал был, вот только чутка освободился.

М: да ладно. наш прошлый разговор закончился таким странным образом. и да меня не устраивало твое «мнение». поэтому я думала, что уже все

Я: Мнение? Я тебе свое мнение не говорил.

М: а что тогда было? возмущение?

Я: Разве нет?

М: я не знаю

(Здесь у него был шланг про необщение, но неэкологичный. Потом опять что-то вроде шланга, но еще хуже, совсем щипцы)

Я: То есть передо мной стоит вопрос твоего доверия?

М: скорее да, чем нет

Я: Вроде ты не против была со мной в Б увидеться.

М: ну твоё «возмущение» меня немного разочаровало. а это было до

Я: Эх, все заново теперь начинать.

М: 😂😂

Я: Если кидать мемы с первого дня нашего знакомства, так не пойдет да?

М: да😂

Я: Вспомнил один фильм, у жены мужика память отшибло. Поэтому она его не помнила каждый день. И вот ему каждый день приходилось влюблять ее, всегда, потому что она его забывала.

М: что за фильм?

Я: Я вот по слухам только. Тоже хочу посмотреть. Может вместе посмотрим?

М: где? кинотеатры

Я: Блин. Действительно. Ну я ноут могу принести, может в кафе где-нибудь сесть, где удобно?

М: даже не знаю честно. без понятие

…

М: сладких снов

Я: Спокойной ночи.

(Ну а вот здесь уже неплохо. Посмотрите, какой парень, когда снимает корону Сокровища немного. Опишите ему, что хорошо)

Когда она пожелала сладких снов, я подумал, что еще есть шанс. Написал следующим днем:

Я: Привет, как дела?

М: привет. хорошо, ты как?

Я: Отлично. У меня очки по форме как у тебя.

Дальше идет разговор про очки, я прошу скинуть фотки,. Она скидывает. Ну я уже даже и не знаю что писать и как вытянуть ее на встречу.

Я: Ты говоришь что мы перестали общаться, но мы ведь и не начинали.

М: а, ну что по твоему было все это?

Я: Чтобы общаться, должен быть взаимный интерес. А тебя интересовала только ты.

(Хорошо начал, но дальше опять наезд. Опять надел корону Сокровища и стал ее ругать за отсутствие интереса к нему. Лучше бы сказал, что его наезд насчет алкоголя получился из-за зависти к тем, с кем она пьет)

М: разве?

Я: Разве нет?

М: нет

Я: Что ты знаешь обо мне?

М: я что рассказывала о себе? я что-то вообще не припоминаю, что это все это было взаимно

Я: Ну и вот я о том же. Общался только я.

М: только ты?

Я: А что, нет? Ты ведь обо мне ничего не знаешь. Мы только о тебе и говорили.

М: обо мне говорили?

Я: А о ком?

М: мы вообще друг-друга не обсуждали. ты просто делился интересными фактами

(Продолжает ей выговаривать не как парень-рапан даже, а как тетка-рапан. Упрекает, что она не уделяла ему внимание. Ох, орел)

Я: Ты ничего не обсуждала. Ты просто принимала мои обсуждения.

М: ну да

Я: И ты это называешь общением?

М: ну да

но если бы я вообще не интересовалась тобой, то даже не отвечала

для меня это норма

про меня ты тоже не знаешь ничего

Я: Я знаю что ты любишь пить, когда тебе скучно.

Что ты работала официанткой.

Что ты админ в группе мафии.

Что у тебя сестра в Б живет.

М: это разве считается?

Я: То есть это все неважно? Только я один считал это важным?

М: кажется да

я думала это к слову говорила

напомни, когда я говорила что пью от скукоты ?

(Слушайте, автор. Если вы еще когда-нибудь этой девушке скажете что-то негативное про алкоголь, больше мне письма не пишите. Нельзя на одной ноте давить человеку на мозг. Сдвиньте ваши щипцы хотя бы на другое место )

Я: То есть ты вообще не пьешь?

М: я пью, но не от скукоты

Я: Может скуку я придумал.

М: да, есть такое

Я: Но мне казалось пьющие от скуки и пьют. С чего бы захотеть пить, если хорошо и без градуса?

М: если бы я пила от скуки, то давно превратилась бы в алкашку. поверь

я не знаю. ради интереса

как бы день рождения у кого-то

а вино в кайф просто

Я: Ты только и отвечаешь с охотой, когда мы о градусе и говорим. А когда мы обсуждаем что-то другое, ты будто в рот воды набрала.

(Согласился признать, что он выдумывает. Вообще соглашается иногда корону снимать. Может есть у него какой-то шанс. Но очень уж упрямая корона)

М: ну может потому что тут разговор уже обо мне

Я: О тебе, или о вино? Или в принципе о распитии?

(Тут опять как дурак. Девочка очень хорошая. С хорошей рефлексией. А он опять свою шарманку)

М: (аудио:) Камон чувак, но это так не работает. Мне реально нравилось с тобой общаться, но я не знала, что говорить. Но меня ужасно взбесили твои слова и мне нужно было защититься, чтобы ты не думал обо мне плохо. Просто пойми, что это вообще не так и это так не работает вообще!

Я: А как мне думать, если ты скупая до слов, когда речь не о вино?

М: не о вино, а о обо мне

ля, ты прочитал свои слова в тот день?

ты понимаешь, что вообще твои слова меня задевали?

ты считал меня ничтожеством. ты на себя много брал

Я: Мне не надо вспоминать или перечитывать. Я и так прекрасно помню.

Считал? Я никогда такого не сказал бы.

М: и без слов было понять

Я: Даже под дулом пистолета я бы не соврал такое. Я вру только на работе. И то по мелочи.

Ты действительно думаешь, что я имел ввиду «ничтожество»? Ну тогда ясно.

М: даже если не «ничтожество», а плохим человеком уж точно

после моих слов, ты вообще перестал писать

норм, нет?

будто бы «фу, она пьёт, не буду с ней общаться»

(Девочка очень искренняя. И от того, что он очень много писал, а потом перестал писать, получилось, что он задел ее за живое. Неэкологично очень, но зацепил. Обычный рапан продолжал бы шарманку, пока его не заблокировали, а этот сделал перерыв, устроился на работу, переехал в ее город и снова зовет гулять. Ей любопытно, что это за странный тип такой)

Я: А ты когда-нибудь мне писала?

М: а с чего мне писать после таких слов

Я: Тебе до меня было дело?

Да ты после любых слов не писала бы.

М: ну по идее тут я признаю

я рил не пишу

но я в принципе никому не пишу

Я: Ты говоришь, что я считал тебя ничтожеством. Хотя ничтожеством был я. Тебе никогда не был интересен я.

(Ну здесь ужас, разнылся. Спасает его то, что он очень молодой, решето у молодых сходит за глупую искренность. И еще то, что она только что вывернула перед ним что-то похожее)

М: эм. но ты мне был интересен. я просто никогда не пишу.

я не знаю как это и что со мной

тут сдаюсь, потому что я и вправду никогда не интересуюсь или ещё что-то

то есть не падаю виду

но ничтожеством ты не был

Я так понял, это уже началась ария мертвого жука, “дело не в тебе, дело во мне”.

Я: А кем я был? Кто я для тебя есть? У тебя есть описание меня?

М: так, ты парень, который очень впечатляет своими рассказами

так же красиво разговаривает

я всегда была такого мнения

(Да, он заметный парень. Я думаю, все читающие блог постоянно, его узнали. Что есть, то есть. Еще бы корону снимал почаще)

Я: Спасибо. Я бы продолжал писать тебе. Я желал видеть твое лицо, когда говорю. Я пытался подобрать такие же красные слова. Но разочаровался в том, что они не краснее вина, которое ты в кайф пьешь. Я думал, а зачем писать, если алкоголь все смоет?

М: ты так зациклен на них 😅

(А хвалить его нельзя, он сразу глупеет резко. Вот девчонка похвалила и он сразу отупел)

Я: А что мне думать? Ты же другую пищу для размышлений не даешь. Но вообще, я бы не был так расстроен тогда, если бы ты была деловой и увлекающейся девушкой. А так как ты ни на что не откликалась толком, я сделал вывод, что ты красивая бездельница. А я про красивых бездельниц много читал в интернете. Самая первая американская модель для журнала закончила жизнь печально.

М: 😂😂😂

грубо, но ок

признаю

суициднулись?

Я: Хуже. Я бы никогда не желал такой участи близким людям. И не могу равнодушно на это смотреть.

М: а передозировка

ну, я бы тоже

но слишком сильно драматизируешь

Я: Она потом проституцией занялась ради щепотки косяка.

М: вау. хотя неудивительно

(Красивая бездельница ее не обидела и даже ей польстила. То есть он совершенно случайно попал в границы. Мажет мимо границ, а тут случайно попал. Да еще и колпачок у него получился “про таких читал в интернете” и дальше про гламурных звезд из светской хроники, будто она может быть из таких)

Я помню, что рапаны нарываются, чтобы их послали. Ну наверное горбатого могила исправит, как героя фильма “Девица”.

Я: Прогуляемся завтра в обед?

М: пока не обещаю, завтра в гости зовут просто

если туда поедут кузены

то я скорее всего тоже

Я: Утром?

М: утром?😂

не слишком рано ли

Я: А когда еще? На пенсии?

Может сейчас?

М: ты до какого числа в А?

Я: Ты отложить собираешься?

М: ну сегодня, завтра я видимо не могу

Я: Ночью может приду?

М: ночью это во сколько?😂

я ж как бы с родителями живу

Я: Во сколько угодно.

М: смогу ли выйти

Я: Давай я приеду через час.

М: в 7?

Я: да.

М: черт 😂😂

накрасится и умыться надо 🥵

Я: Не надо.

М: ещё как надо😂

Я: Я еду.

Какой адрес?

М: нет, стой. я чай пью

😂😂😂

Я: Через полтора часа буду. Этого хватит наверное. Напишешь адрес?

М: должно хватить, жк …

Я: Супер.

(Здесь опять корону снял. Кто видит, что это настойчивость без короны? Как выглядела бы настойчивость в короне?)

Она живет далеко от города, в самой черте. На фоне моей критики фоток про Европу смешно наверное выглядит тот факт, что я сперва поехал к ней не на такси, а на метро и автобусе. Мало того что я Уберкирюша, так еще и нищий. Собирательный образ неудачника. Жаль у меня нет чувства юмора, а казалось бы такое подспорье. Но в итоге все равно на такси сел. Скупой платит дважды.

(Он иногда смотрит на себя с самоиронией. Но не может нормально отличить рефлексию от речи и не может отфильтровать нытье)

М: во сколько ты будешь? позвони мне как приедешь +7…

Я: Я через 20 минут буду примерно. Может через полчаса. Я дурак перепутал автобус с трамваем. На 25 сел, но не на тот. Теперь на такси сел. Надеюсь я правильно сказал, куда ехать.

М: надо было сразу на такси. далеко а то. как ты сказал адрес?

Я: Да я думал на метро будет быстро. Жк…, рядом с ареной.

М: да. ок.

Я: Пробки на окраине города. Ахиреть.

М: даже в субботу?

Я: Нуу. Я сам удивлен.

М: утром в 7-8-9 и так же вечером с 6 до 9 вечера. тоже самое. просто жесть

…

Я: Все красные цвета на светофоре собрал. Кайф. Комбо.

М: 😂😂😂😂

Я: Я сижу на такси с довольным видом, ну вот теперь по прямой будем быстро ехать. Как же я ошибался.

М: 😂😂😂😂😂😂😂 внатуре комбо

(Еще у него иногда получается остроумно шутить. В комментариях тоже. Но он плохо отличает остроумные шутки от унылых. Хотя отличие в том, где у него фокус. Скорее всего раньше в переписке он тоже иногда смешно шутил. А девочки за чувство юмора, даже эпизодическое, готовы простить парню практически все. Да и женщины мужчине тоже)

Я: Я стою щас на светофоре красном. Но этот светофор я не вижу.

А нет. Я стою на зеленом светофоре.

Такое бывает что ли?

На это она ответила, что вот у нее такое каждый день.

Я: Ахиреть.

По дороге можно было бы неплохо так выспаться.

М: да я высыпалась

но оказалась в конце города несколько раз

так что не стоит рисковать

Я: Ахахахаха

М: да я даже привыкала

я уставала сильно

…

Я: Впервые по дороге собрал красный, где стою прям у светофора.

Там сзади скорая помощь едет. Ну как едет. Стоит.

Я так понял в этом районе противопоказано болеть.

М: разве их не пропускают?

Я: Я только слышу скорую помощь. Но не вижу.

Опа, нас догнал 57 автобус, на который я опоздал и сел на 25.

М: 57 автобус желает лучшего. всей душей ненавижу 😂😂😂

(Он ведет репортаж своей поездки. Но так как девочка ждет его и волнуется перед встречей с новым парнем, это репортаж ей скорее нравится. Ему нужно учиться фильтровать смешное от несмешного и оригинальное от банального. И писать только первое. А он пока не различает, выплескивает все подряд)

При первой же встрече мы обнялись, я подумал, что не все так плохо. Пошутил, что понимаю ее и через несколько поездок и сам похоже начну пить. На прогулке сказал что-то колкое про алкоголь. Ну по крайней мере я так думал, что это колкое. Она возмутилась, сказал, что пошутил и обнял в контрольный раз, чтобы проверить, насколько ее тело откликается на мои прикосновения. Так как она обняла меня в ответ, дальше я приставал уже смелее.

(Обнял в “контрольный раз”. Опять пытается ее опредметить как горе-пикапер. Не делайте так никогда, гробите себе эмпатию)

Мы пошли в парк, сели в скамейку и обнимались. Я снял очки и предложил ей снять тоже, она быстро согласилась и положил я все в свой чехол. Я сделал попытку поцеловать в губы, но она уклонилась. Но я другого не ожидал, 10 минут всего как видим друг-друга. Я уже не помню, что говорил, и что говорила она. В основном говорила она, а я на подхват. На встречах я как будто язык проглатываю и не знаю, что сказать. Но наверное это к лучшему, такому зануде. Но точно помню, что она была веселой и говорила много.

(К лучшему очевидно, если комментарии ее рассказа были хотя бы частично в кассу)

Сделали еще один круг в парке, держась за руки. Опять сели на скамейку, обнимались, и я сказал выученную фразу, которую я обещал себе сказать ей. Завел чуть-чуть речь про алкоголь и сказал, что у меня куча пьющих знакомых, и ко всем отношусь безразлично. Она спросила, только к ней ли я отреагировал так, ответил да.

(Выученную фразу утаил. И еще я не вижу, где он ее угощает кофе или покупает цветы. Автор, вы плохо воспитаны)

Еще из разговора помню, что говорили про музыку, она слушает рэп, к которому я отношусь не очень. Но я знаю, что критиковать музыкальный вкус – табу. Да и вообще критиковать что-то – табу. Поэтому тему музыки я уже не развивал.

(Табу, конечно. Он и не замечает, что постоянно все критикует)

Спустя час прогулки ей позвонили, спросили, где она. Она ответила, что гуляет и рядом. Гуляли еще час. После второго круга опять на скамейке обнимаемся, делал некоторые попытки поцеловать в губы, она все также уклонялась. Но себя целовать она разрешала.

В какой-то момент я сильно увлекся, а она говорит “успокойся”. Что я на маньяка похож. Я бы эти слова на корм короне бы спустил, если бы не услышал сравнение с маньяком раньше, ну и в спустя две недели, но от другой уже девушки. Это про мою липкость? В добавок к Училке, я еще и Доярка?

(Надеюсь, что это про темперамент все-таки, а не про липкость. Но сложно сказать. В любом случае лучше переборщить в этом деле немного, чем наоборот)

Ее проводил, поцеловать также не дала. Уже по возвращению был такой диалог:

М: напишешь как дома будешь

…

Я: я дома.

М: ок

Я: (скидываю обещанное видео, где борятся крысы в супермаркете)

М: ХХАХАХАХХАХАХАХА

Я: До сих пор сложно верится, что я увиделся с тобой.

М: бываааает😂

Я: Ты шоколад у меня забыла забрать(

М: ааааа. блин. точно 😂. только вспомнила

Я так понимаю она согласилась со мной встретится, так как ей было скучно.

(Опять надел корону Сокровища. Сидит, ждет подношений. Автор, после встречи с девушкой, особенно самой первой встречи, вы должны написать, какая она красивая и как вы рады, что видели ее. Исключение: если не хотите больше ее видеть и разочарованы. А если девушка давала ее обнимать и целовать, вы должны срочно звать на новую встречу, чтобы она увидела, что вам понравилось и не терпится продолжить. Запомнили простые правила?)

После этой встречи мне девушки написали в приложении, где можно пообщаться с иностранцами. Одна из них Американка, с которой я общался уже, но всегда писал ей сам, пока у меня не закончилось, что писать самому. Также спустя несколько месяцев позвала играть в мафию одна девушка, на которую “я ориентирован”.

(Это он про подогрев поля ростом своей СЗ. Но СЗ его и правда подросла за встречу)

Спасибо за возможность написать письмо. Наверное жирно будет спрашивать новые вопросы, есть еще куча всего разгребать с прошлого письма.