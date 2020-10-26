Мнение: Письмо: “Уберкирюша, еще и нищий”
26.10.2020, 0:15, Разное
Продолжение письма вчерашней звезды.
Это интересней.
Обратите внимание, почему несмотря на большую Училку, корону Сокровища и решето, ситуация у парня не такая уж плохая, в чем-то даже хорошая.
Есть у него сильные качества, которые слегка компенсируют плохие границы. Давайте на них тоже внимание обратим. И главное обратим свое и его внимание на то, как ему идет снимать корону даже ненадолго.
argundos
Здравствуйте, Эволюция! Спасибо Вам за разбор предыдущего моего письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1266570.html.
Спустя почти два месяца я переехал в ее город. Уже занимался внешностью, вылез из болота и устроился на работу.
Решил написать ей:
Я: Привет, как дела?
М: привет. нормально, ты как?
Я: Отлично. Как здоровье?
М: да в принципе хорошо. у тебя как?
Я: У меня супер. Ты же не высыпалась, у тебя бессоница была.
(Устроился на работу, занялся внешностью – молодец. Но в диалоге сразу же съехал на то, чем закончилось. На здоровье с ориентацией на алкоголь. Зануда – это застревающий тип, фокус с локусом залипают. Уж если закоротило на чем-то, не может с этого срулить, будет дожимать. Он и тогда смог отстать с этой темой только потому, что вообще перестал ей писать)
В прошлый раз когда я еще не успел занудствовать, она пожаловалась на бессонницу и я там много чего ей написал, чтобы как-то решить это.
(Он как Ржевский из анекдота. Наташа ему: “Поручик, мне так тоскливо ночами и… не спится”. А он ей: “Проветривай жилище перед сном. Совершай перед сном небольшую пешую прогулку”. Вместо: “Пиши мне, когда не спится”)
М: щас все нормально. единственный недосып только от учёбы
Я: Я вот в А. переехал.
М: вау. что тут делаешь?
Я: Работать приехал. Не хочешь вечером погулять?
М: сегодня у нас гости. пока не могу.
…
М: почему ты хочешь встретится со мной? я думала мы в прошлый раз перестали общаться
(Девчонка так удивилась, что он в ее городе, но заранее не сказал, что получился небольшой крючок. И она импульсивно почти согласилась встретиться. Но он не спросил, можно ли завтра. Поэтому она пришла в себя и вспомнила, какой он дурак и хам)
Я: А, ты хотела перестать общаться? У меня по работе завал был, вот только чутка освободился.
М: да ладно. наш прошлый разговор закончился таким странным образом. и да меня не устраивало твое «мнение». поэтому я думала, что уже все
Я: Мнение? Я тебе свое мнение не говорил.
М: а что тогда было? возмущение?
Я: Разве нет?
М: я не знаю
(Здесь у него был шланг про необщение, но неэкологичный. Потом опять что-то вроде шланга, но еще хуже, совсем щипцы)
Я: То есть передо мной стоит вопрос твоего доверия?
М: скорее да, чем нет
Я: Вроде ты не против была со мной в Б увидеться.
М: ну твоё «возмущение» меня немного разочаровало. а это было до
Я: Эх, все заново теперь начинать.
М: 😂😂
Я: Если кидать мемы с первого дня нашего знакомства, так не пойдет да?
М: да😂
Я: Вспомнил один фильм, у жены мужика память отшибло. Поэтому она его не помнила каждый день. И вот ему каждый день приходилось влюблять ее, всегда, потому что она его забывала.
М: что за фильм?
Я: Я вот по слухам только. Тоже хочу посмотреть. Может вместе посмотрим?
М: где? кинотеатры
Я: Блин. Действительно. Ну я ноут могу принести, может в кафе где-нибудь сесть, где удобно?
М: даже не знаю честно. без понятие
…
М: сладких снов
Я: Спокойной ночи.
(Ну а вот здесь уже неплохо. Посмотрите, какой парень, когда снимает корону Сокровища немного. Опишите ему, что хорошо)
Когда она пожелала сладких снов, я подумал, что еще есть шанс. Написал следующим днем:
Я: Привет, как дела?
М: привет. хорошо, ты как?
Я: Отлично. У меня очки по форме как у тебя.
Дальше идет разговор про очки, я прошу скинуть фотки,. Она скидывает. Ну я уже даже и не знаю что писать и как вытянуть ее на встречу.
Я: Ты говоришь что мы перестали общаться, но мы ведь и не начинали.
М: а, ну что по твоему было все это?
Я: Чтобы общаться, должен быть взаимный интерес. А тебя интересовала только ты.
(Хорошо начал, но дальше опять наезд. Опять надел корону Сокровища и стал ее ругать за отсутствие интереса к нему. Лучше бы сказал, что его наезд насчет алкоголя получился из-за зависти к тем, с кем она пьет)
М: разве?
Я: Разве нет?
М: нет
Я: Что ты знаешь обо мне?
М: я что рассказывала о себе? я что-то вообще не припоминаю, что это все это было взаимно
Я: Ну и вот я о том же. Общался только я.
М: только ты?
Я: А что, нет? Ты ведь обо мне ничего не знаешь. Мы только о тебе и говорили.
М: обо мне говорили?
Я: А о ком?
М: мы вообще друг-друга не обсуждали. ты просто делился интересными фактами
(Продолжает ей выговаривать не как парень-рапан даже, а как тетка-рапан. Упрекает, что она не уделяла ему внимание. Ох, орел)
Я: Ты ничего не обсуждала. Ты просто принимала мои обсуждения.
М: ну да
Я: И ты это называешь общением?
М: ну да
но если бы я вообще не интересовалась тобой, то даже не отвечала
для меня это норма
про меня ты тоже не знаешь ничего
Я: Я знаю что ты любишь пить, когда тебе скучно.
Что ты работала официанткой.
Что ты админ в группе мафии.
Что у тебя сестра в Б живет.
М: это разве считается?
Я: То есть это все неважно? Только я один считал это важным?
М: кажется да
я думала это к слову говорила
напомни, когда я говорила что пью от скукоты ?
(Слушайте, автор. Если вы еще когда-нибудь этой девушке скажете что-то негативное про алкоголь, больше мне письма не пишите. Нельзя на одной ноте давить человеку на мозг. Сдвиньте ваши щипцы хотя бы на другое место )
Я: То есть ты вообще не пьешь?
М: я пью, но не от скукоты
Я: Может скуку я придумал.
М: да, есть такое
Я: Но мне казалось пьющие от скуки и пьют. С чего бы захотеть пить, если хорошо и без градуса?
М: если бы я пила от скуки, то давно превратилась бы в алкашку. поверь
я не знаю. ради интереса
как бы день рождения у кого-то
а вино в кайф просто
Я: Ты только и отвечаешь с охотой, когда мы о градусе и говорим. А когда мы обсуждаем что-то другое, ты будто в рот воды набрала.
(Согласился признать, что он выдумывает. Вообще соглашается иногда корону снимать. Может есть у него какой-то шанс. Но очень уж упрямая корона)
М: ну может потому что тут разговор уже обо мне
Я: О тебе, или о вино? Или в принципе о распитии?
(Тут опять как дурак. Девочка очень хорошая. С хорошей рефлексией. А он опять свою шарманку)
М: (аудио:) Камон чувак, но это так не работает. Мне реально нравилось с тобой общаться, но я не знала, что говорить. Но меня ужасно взбесили твои слова и мне нужно было защититься, чтобы ты не думал обо мне плохо. Просто пойми, что это вообще не так и это так не работает вообще!
Я: А как мне думать, если ты скупая до слов, когда речь не о вино?
М: не о вино, а о обо мне
ля, ты прочитал свои слова в тот день?
ты понимаешь, что вообще твои слова меня задевали?
ты считал меня ничтожеством. ты на себя много брал
Я: Мне не надо вспоминать или перечитывать. Я и так прекрасно помню.
Считал? Я никогда такого не сказал бы.
М: и без слов было понять
Я: Даже под дулом пистолета я бы не соврал такое. Я вру только на работе. И то по мелочи.
Ты действительно думаешь, что я имел ввиду «ничтожество»? Ну тогда ясно.
М: даже если не «ничтожество», а плохим человеком уж точно
после моих слов, ты вообще перестал писать
норм, нет?
будто бы «фу, она пьёт, не буду с ней общаться»
(Девочка очень искренняя. И от того, что он очень много писал, а потом перестал писать, получилось, что он задел ее за живое. Неэкологично очень, но зацепил. Обычный рапан продолжал бы шарманку, пока его не заблокировали, а этот сделал перерыв, устроился на работу, переехал в ее город и снова зовет гулять. Ей любопытно, что это за странный тип такой)
Я: А ты когда-нибудь мне писала?
М: а с чего мне писать после таких слов
Я: Тебе до меня было дело?
Да ты после любых слов не писала бы.
М: ну по идее тут я признаю
я рил не пишу
но я в принципе никому не пишу
Я: Ты говоришь, что я считал тебя ничтожеством. Хотя ничтожеством был я. Тебе никогда не был интересен я.
(Ну здесь ужас, разнылся. Спасает его то, что он очень молодой, решето у молодых сходит за глупую искренность. И еще то, что она только что вывернула перед ним что-то похожее)
М: эм. но ты мне был интересен. я просто никогда не пишу.
я не знаю как это и что со мной
тут сдаюсь, потому что я и вправду никогда не интересуюсь или ещё что-то
то есть не падаю виду
но ничтожеством ты не был
Я так понял, это уже началась ария мертвого жука, “дело не в тебе, дело во мне”.
Я: А кем я был? Кто я для тебя есть? У тебя есть описание меня?
М: так, ты парень, который очень впечатляет своими рассказами
так же красиво разговаривает
я всегда была такого мнения
(Да, он заметный парень. Я думаю, все читающие блог постоянно, его узнали. Что есть, то есть. Еще бы корону снимал почаще)
Я: Спасибо. Я бы продолжал писать тебе. Я желал видеть твое лицо, когда говорю. Я пытался подобрать такие же красные слова. Но разочаровался в том, что они не краснее вина, которое ты в кайф пьешь. Я думал, а зачем писать, если алкоголь все смоет?
М: ты так зациклен на них 😅
(А хвалить его нельзя, он сразу глупеет резко. Вот девчонка похвалила и он сразу отупел)
Я: А что мне думать? Ты же другую пищу для размышлений не даешь. Но вообще, я бы не был так расстроен тогда, если бы ты была деловой и увлекающейся девушкой. А так как ты ни на что не откликалась толком, я сделал вывод, что ты красивая бездельница. А я про красивых бездельниц много читал в интернете. Самая первая американская модель для журнала закончила жизнь печально.
М: 😂😂😂
грубо, но ок
признаю
суициднулись?
Я: Хуже. Я бы никогда не желал такой участи близким людям. И не могу равнодушно на это смотреть.
М: а передозировка
ну, я бы тоже
но слишком сильно драматизируешь
Я: Она потом проституцией занялась ради щепотки косяка.
М: вау. хотя неудивительно
(Красивая бездельница ее не обидела и даже ей польстила. То есть он совершенно случайно попал в границы. Мажет мимо границ, а тут случайно попал. Да еще и колпачок у него получился “про таких читал в интернете” и дальше про гламурных звезд из светской хроники, будто она может быть из таких)
Я помню, что рапаны нарываются, чтобы их послали. Ну наверное горбатого могила исправит, как героя фильма “Девица”.
Я: Прогуляемся завтра в обед?
М: пока не обещаю, завтра в гости зовут просто
если туда поедут кузены
то я скорее всего тоже
Я: Утром?
М: утром?😂
не слишком рано ли
Я: А когда еще? На пенсии?
Может сейчас?
М: ты до какого числа в А?
Я: Ты отложить собираешься?
М: ну сегодня, завтра я видимо не могу
Я: Ночью может приду?
М: ночью это во сколько?😂
я ж как бы с родителями живу
Я: Во сколько угодно.
М: смогу ли выйти
Я: Давай я приеду через час.
М: в 7?
Я: да.
М: черт 😂😂
накрасится и умыться надо 🥵
Я: Не надо.
М: ещё как надо😂
Я: Я еду.
Какой адрес?
М: нет, стой. я чай пью
😂😂😂
Я: Через полтора часа буду. Этого хватит наверное. Напишешь адрес?
М: должно хватить, жк …
Я: Супер.
(Здесь опять корону снял. Кто видит, что это настойчивость без короны? Как выглядела бы настойчивость в короне?)
Она живет далеко от города, в самой черте. На фоне моей критики фоток про Европу смешно наверное выглядит тот факт, что я сперва поехал к ней не на такси, а на метро и автобусе. Мало того что я Уберкирюша, так еще и нищий. Собирательный образ неудачника. Жаль у меня нет чувства юмора, а казалось бы такое подспорье. Но в итоге все равно на такси сел. Скупой платит дважды.
(Он иногда смотрит на себя с самоиронией. Но не может нормально отличить рефлексию от речи и не может отфильтровать нытье)
М: во сколько ты будешь? позвони мне как приедешь +7…
Я: Я через 20 минут буду примерно. Может через полчаса. Я дурак перепутал автобус с трамваем. На 25 сел, но не на тот. Теперь на такси сел. Надеюсь я правильно сказал, куда ехать.
М: надо было сразу на такси. далеко а то. как ты сказал адрес?
Я: Да я думал на метро будет быстро. Жк…, рядом с ареной.
М: да. ок.
Я: Пробки на окраине города. Ахиреть.
М: даже в субботу?
Я: Нуу. Я сам удивлен.
М: утром в 7-8-9 и так же вечером с 6 до 9 вечера. тоже самое. просто жесть
…
Я: Все красные цвета на светофоре собрал. Кайф. Комбо.
М: 😂😂😂😂
Я: Я сижу на такси с довольным видом, ну вот теперь по прямой будем быстро ехать. Как же я ошибался.
М: 😂😂😂😂😂😂😂 внатуре комбо
(Еще у него иногда получается остроумно шутить. В комментариях тоже. Но он плохо отличает остроумные шутки от унылых. Хотя отличие в том, где у него фокус. Скорее всего раньше в переписке он тоже иногда смешно шутил. А девочки за чувство юмора, даже эпизодическое, готовы простить парню практически все. Да и женщины мужчине тоже)
Я: Я стою щас на светофоре красном. Но этот светофор я не вижу.
А нет. Я стою на зеленом светофоре.
Такое бывает что ли?
На это она ответила, что вот у нее такое каждый день.
Я: Ахиреть.
По дороге можно было бы неплохо так выспаться.
М: да я высыпалась
но оказалась в конце города несколько раз
так что не стоит рисковать
Я: Ахахахаха
М: да я даже привыкала
я уставала сильно
…
Я: Впервые по дороге собрал красный, где стою прям у светофора.
Там сзади скорая помощь едет. Ну как едет. Стоит.
Я так понял в этом районе противопоказано болеть.
М: разве их не пропускают?
Я: Я только слышу скорую помощь. Но не вижу.
Опа, нас догнал 57 автобус, на который я опоздал и сел на 25.
М: 57 автобус желает лучшего. всей душей ненавижу 😂😂😂
(Он ведет репортаж своей поездки. Но так как девочка ждет его и волнуется перед встречей с новым парнем, это репортаж ей скорее нравится. Ему нужно учиться фильтровать смешное от несмешного и оригинальное от банального. И писать только первое. А он пока не различает, выплескивает все подряд)
При первой же встрече мы обнялись, я подумал, что не все так плохо. Пошутил, что понимаю ее и через несколько поездок и сам похоже начну пить. На прогулке сказал что-то колкое про алкоголь. Ну по крайней мере я так думал, что это колкое. Она возмутилась, сказал, что пошутил и обнял в контрольный раз, чтобы проверить, насколько ее тело откликается на мои прикосновения. Так как она обняла меня в ответ, дальше я приставал уже смелее.
(Обнял в “контрольный раз”. Опять пытается ее опредметить как горе-пикапер. Не делайте так никогда, гробите себе эмпатию)
Мы пошли в парк, сели в скамейку и обнимались. Я снял очки и предложил ей снять тоже, она быстро согласилась и положил я все в свой чехол. Я сделал попытку поцеловать в губы, но она уклонилась. Но я другого не ожидал, 10 минут всего как видим друг-друга. Я уже не помню, что говорил, и что говорила она. В основном говорила она, а я на подхват. На встречах я как будто язык проглатываю и не знаю, что сказать. Но наверное это к лучшему, такому зануде. Но точно помню, что она была веселой и говорила много.
(К лучшему очевидно, если комментарии ее рассказа были хотя бы частично в кассу)
Сделали еще один круг в парке, держась за руки. Опять сели на скамейку, обнимались, и я сказал выученную фразу, которую я обещал себе сказать ей. Завел чуть-чуть речь про алкоголь и сказал, что у меня куча пьющих знакомых, и ко всем отношусь безразлично. Она спросила, только к ней ли я отреагировал так, ответил да.
(Выученную фразу утаил. И еще я не вижу, где он ее угощает кофе или покупает цветы. Автор, вы плохо воспитаны)
Еще из разговора помню, что говорили про музыку, она слушает рэп, к которому я отношусь не очень. Но я знаю, что критиковать музыкальный вкус – табу. Да и вообще критиковать что-то – табу. Поэтому тему музыки я уже не развивал.
(Табу, конечно. Он и не замечает, что постоянно все критикует)
Спустя час прогулки ей позвонили, спросили, где она. Она ответила, что гуляет и рядом. Гуляли еще час. После второго круга опять на скамейке обнимаемся, делал некоторые попытки поцеловать в губы, она все также уклонялась. Но себя целовать она разрешала.
В какой-то момент я сильно увлекся, а она говорит “успокойся”. Что я на маньяка похож. Я бы эти слова на корм короне бы спустил, если бы не услышал сравнение с маньяком раньше, ну и в спустя две недели, но от другой уже девушки. Это про мою липкость? В добавок к Училке, я еще и Доярка?
(Надеюсь, что это про темперамент все-таки, а не про липкость. Но сложно сказать. В любом случае лучше переборщить в этом деле немного, чем наоборот)
Ее проводил, поцеловать также не дала. Уже по возвращению был такой диалог:
М: напишешь как дома будешь
…
Я: я дома.
М: ок
Я: (скидываю обещанное видео, где борятся крысы в супермаркете)
М: ХХАХАХАХХАХАХАХА
Я: До сих пор сложно верится, что я увиделся с тобой.
М: бываааает😂
Я: Ты шоколад у меня забыла забрать(
М: ааааа. блин. точно 😂. только вспомнила
Я так понимаю она согласилась со мной встретится, так как ей было скучно.
(Опять надел корону Сокровища. Сидит, ждет подношений. Автор, после встречи с девушкой, особенно самой первой встречи, вы должны написать, какая она красивая и как вы рады, что видели ее. Исключение: если не хотите больше ее видеть и разочарованы. А если девушка давала ее обнимать и целовать, вы должны срочно звать на новую встречу, чтобы она увидела, что вам понравилось и не терпится продолжить. Запомнили простые правила?)
После этой встречи мне девушки написали в приложении, где можно пообщаться с иностранцами. Одна из них Американка, с которой я общался уже, но всегда писал ей сам, пока у меня не закончилось, что писать самому. Также спустя несколько месяцев позвала играть в мафию одна девушка, на которую “я ориентирован”.
(Это он про подогрев поля ростом своей СЗ. Но СЗ его и правда подросла за встречу)
Спасибо за возможность написать письмо. Наверное жирно будет спрашивать новые вопросы, есть еще куча всего разгребать с прошлого письма.
Источник: Эволюция
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