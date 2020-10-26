Как правильно общаться с инопланетянами

26.10.2020, 6:41, Разное

Десятилетиями мы посылаем в открытый космос радиосигналы, а порой даже изображения, в надежде установить контакт с внеземными цивилизациями, но никакого ответа пока не получили. Может быть, мы что-то делаем не так?

Художницу Керри Патерсон давно занимает мысль об отправке посланий в далекий космос. Отличие ее идеи в том, что она предлагает общаться с инопланетянами при помощи запахов.

Получив от нас сообщение в виде формул ароматических соединений, объясняет Патерсон, инопланетный адресат мог бы воссоздать различные запахи, характерные для жизни на Земле: запахи крови и фекалий животных, сладкие цветочные и цитрусовые ароматы, или пары бензина, намекающие на зависимость землян от автотранспорта.

Таким образом, по ее мнению, разумные формы жизни на далеких планетах, чье восприятие изображения или звука может отличаться от нашего, узнали бы о нас благодаря чувству запаха, которое на Земле является одним из самых базовых и распространенных.

Это лишь одна из множества идей относительно оптимального способа передать весточку разумной жизни за пределами Солнечной системы. 40 лет назад радиообсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико отправила в космос пиктографическое сообщение. А с момента изобретения радиовещания и телевидения человечество постоянно (и ненамеренно) посылает в космос сигналы, которые могут перехватить другие цивилизации.

Однако в последние годы астрономы, деятели искусства, лингвисты и антропологи сходятся во мнении, что написать письмо, которое в состоянии были бы прочесть представители иной цивилизации, гораздо труднее, чем кажется.

Совсем недавно, на конференции, организованной проектом SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – Поиск внеземного разума), Патерсон обсуждала с другими энтузиастами трудности возможного диалога с внеземными формами жизни.

Оказывается, традиционные для землян методы коммуникации при помощи изображений и языка могут оказаться непонятными для инопланетных существ. Или, что еще хуже, наши послания могут быть неверно истолкованы. Так как же правильно разговаривать с инопланетянами?

Трудности перевода

Человечество уже давно стремится оповестить Вселенную о своем существовании. По словам британского психолога Альберта Харрисона, впервые о возможности установления контакта с внеземными формами жизни задумались два столетия назад – правда, тогда до практики дело не дошло.

В 1800-х гг. математик Карл Гаусс предлагал вырубить просеки в густом лесу и засадить их пшеницей или рожью, говорит Харрисон. В результате получилась бы контрастная геометрическая фигура гигантских размеров, состоящая из треугольника и трех квадратов, известная как “пифагоровы штаны”.

Эту фигуру, по мнению Гаусса, можно было бы наблюдать с Луны и даже с Марса. Вскоре после этого австрийский астроном Йозеф Иоганн Литров выступил с предложением прорыть широкие каналы и наполнить их водой с керосином: “Если поджигать их по ночам, они превратятся в геометрические фигуры – например, в треугольники, – которые марсиане примут не за природный феномен, а за признак наличия разумной жизни на нашей планете”.

Однако всерьез мы начали отправлять послания в космос лишь в XX веке. При помощи сообщения, переданного радиотелескопом Аресибо на расстояние длиной в 21 000 световых лет, к окраине Млечного пути, ученые надеялись установить первый контакт с внеземной цивилизацией.

Послание представляло собой серию цифровых изображений, всего по 1679 битов информации в каждом. Сегодня эти картинки напоминают своим примитивизмом самые первые видеоигры. Незадолго до того американское космическое агентство НАСА запустило межпланетные зонды “Пионер-10” и “Пионер-11”. У каждого аппарата на корпусе была закреплена “визитная карточка” Земли – металлическая пластинка с набором символов и изображениями обнаженных мужчины и женщины.

Впрочем, вполне вероятно, что подобные рисунки окажутся непонятными для инопланетян – точно так же, как для нас остается загадкой наскальная живопись каменного века.

Несовместимость технологий

“Интерпретация двухмерных схематических изображений самца и самки Человека разумного не представляет трудности для современных землян, – объясняет Марек Култис, лондонский дизайнер в области научной коммуникации. – Но если бы “Пионер-10″ действительно попал к инопланетянам, они, пожалуй, могли бы подумать, что человек – это набор из разных частей тела (таких, как лицо, волосы и мужские грудные мускулы, которые на рисунке представлены в виде отдельных замкнутых фигур), на поверхности которых живут длинные змееподобные существа (отдельные незамкнутые линии, обозначающие колени, живот и ключицы)”.

Проблему может представлять и несовместимость технологий. Например, чтобы воспроизвести так называемую золотую пластинку, помещенную внутрь аппарата “Вояджер”, который запустили 35 лет назад за пределы орбиты Плутона, необходим проигрыватель.

Если инопланетянам удастся воспроизвести запись со скоростью 162/3 оборота в минуту, они смогут услышать аудиоприветствия на 55 языках Земли, включая “послание мира и дружбы”, записанное тогдашним Генеральным секретарем ООН Куртом Вальдхаймом. Но сколько современных землян умеет пользоваться проигрывателем грампластинок, и где подобную аппаратуру раздобыть внеземной цивилизации?

Что если инопланетяне, с которыми мы пытаемся говорить, абсолютно отличаются от нас физиологически и умственно? Что если внеземная жизнь напоминает Солярис Станислава Лема – наделенный интеллектом океан на поверхности далекой планеты, разум без физического тела?

“Если бы человек, даже говорящий на языке, понятном наделенному разумом гомогенному океану, попытался объяснить ему концепцию полового размножения, вряд ли попытка увенчалась бы успехом, – говорит Кутлис. – Для взаимопонимания необходимо, чтобы обеим сторонам был понятен контекст беседы”.

Капсула времени

Помимо всего прочего, космические послания неизбежно устаревают – точно так же, как и так называемые капсулы времени. Достаточно вспомнить “крипту цивилизации” в Оглторпском университете в штате Джорджия, США. Эта капсула времени представляет собой помещение, герметично запечатанное в 1940 г., внутри которого находятся сотни объектов, включая упаковку пива и сценарий кинофильма “Унесенные ветром”.

Крипта задумывалась как слепок культурного слоя XX века, адресованный будущим поколениям землян. Однако, как и межгалактическое сообщение, она дает очень ограниченное представление о той эпохе. Через 6100 лет, когда планируется открыть крипту, поймут ли наши потомки, о чем повествуют “Унесенные ветром”?

Все эти факторы необходимо принимать во внимание при оценке вероятности установления контакта с разумной жизнью за пределами нашей планеты, говорит Култис. Знаменитое уравнение, выведенное астрономом Фрэнком Дрейком, дает возможность всем желающим рассчитать на основе семи параметров вероятное число инопланетных цивилизаций в нашей Галактике, которые мы можем обнаружить.

На собрании Лондонского королевского общества в 2010 г. Дрейк высказал предположение, что это число равняется примерно 10 тысячам. Однако, указывает Култис, необходимо учитывать, сколько из этих цивилизаций могут пользоваться каналами коммуникации, сходными с нашими, готовы вступить с нами в контакт, говорят на языке, который мы в состоянии выучить, и похожи на нас физиологически.

Еще одно препятствие установлению контакта с внеземным разумом – гигантские космические расстояния. Могут пройти годы, а то и тысячелетия, прежде чем мы получим ответ на наше послание. Патерсон склонна смотреть на эту проблему философски: “Есть что-то меланхолическое в нашей надежде на диалог с другой разумной цивилизацией. Мы живем на островке посреди гигантской черной космической бездны. Можно представить себе нашу переписку как обмен надушенными любовными письмами, с томительным ожиданием ответа. Встретимся ли мы когда-нибудь? Предстанем ли мы друг другу такими, какими воображали? Сможем ли мы понять друг друга?”

Готовы ли мы получить ответ?

Антрополог Джон Трафаган из Техасского университета в Остине задается теми же вопросами, хотя его позиция более осторожна.

“В диалоге с внеземным разумом какой-то ответный сигнал мы в конечном счете получим, – говорит он. – У нас будет очень мало информации о тех, кто откликнется на наше приветствие, а их ответ, каким бы он ни был, придет через очень длительный промежуток времени. Нам может надоесть ждать, мы можем даже забыть о том, что вообще отправляли послание – или же, если задержка во времени окажется не такой большой, то на основании той скудной информации, которую мы извлечем из неспешной переписки, наша фантазия нарисует портрет собеседников, который может не соответствовать действительности. Мы можем внушить себе, что разговариваем с мирной цивилизацией”.

Хотя человечество и отправляет сообщения в космос уже долгое время, земляне совершенно не готовы к тому, что произойдет, когда ответ наконец будет получен. Первый контакт с иной цивилизацией может привести к мировой панике. Возможно, мы будем исходить из предпосылки, что наши гости преследуют целью завоевать Галактику – или, что менее вероятно, мы решим, что они пришли с миром, хотя на самом деле это окажется не так.

Задумайтесь над тем, насколько просто испортить отношения даже между двумя людьми из-за какой-то мелочи. Например, когда я просила Джона Трафагана в электронном письме помочь мне в подготовке этой статьи, то неправильно написала его фамилию. Мою оплошность сгладило лишь то, что я тут же отправила следом письмо с извинениями, но если бы Трафаган был инопланетным антропологом на далекой планете, на исправление ошибки ушло бы гораздо больше времени. Джон впоследствии признался: “Сперва я подумал, что мне пишет зарвавшийся британский сноб; наш последующий разговор вполне мог бы не состояться”.

Даже если межгалактическое послание будет составлено без опечаток, всегда остается опасность, что мы допустим какую-нибудь бестактность. Этого можно избежать, только если хорошо разбираться в нюансах культуры инопланетян, чего не так-то просто достичь, учитывая, что эта культура нам совершенно не знакома.

Земля в розовом свете

Так какой же способ коммуникации является оптимальным? Однозначного ответа пока нет – возможно, могут сработать запахи, или какая-то технология, которой мы пока не владеем. Несомненно одно: создать универсальное послание, не устаревающее со временем, не содержащее культурологических ляпов и не допускающее неверных толкований, будет очень не просто.

Если мы хотим, чтобы межпланетный диалог длился столетиями, для начала необходимо быть честными по поводу того, кто мы и что происходит на нашей планете, говорит Дуглас Вакоч, директор отдела составления межзвездных сообщений проекта SETI. Если мы будем лгать, разумные цивилизации, способные перехватить и расшифровать сигналы земного радио- и телевещания, заподозрят, что им вешают лапшу на уши.

“Не нужно замалчивать наши недостатки, – говорит Вакоч. – Наше послание другим мирам должно быть откровенным: мы – молодая цивилизация, переживающая непростой период технологического взросления. На нашей планете огромное количество нерешенных проблем, и мы даже не знаем, сохранится ли человечество как вид к тому времени, когда ответ на наше сообщение достигнет Земли. Однако, несмотря на все трудности, мы – земляне – питаем надежды, особенно надежду на самих себя”.

Золотая пластинка на борту “Вояджера” представляет человечество в розовом свете. На ней нет упоминаний о войнах, голоде, загрязнении окружающей среды или угрозе, которую несет ядерное оружие. По словам Джона Трафагана, если инопланетяне прилетят на Землю, предварительно прослушав это послание, их ждет большое разочарование: “Мы думали, что это действительно классная планета, но, похоже, местные жители ее основательно испортили”.

И все же самое главное, говорит Патерсон, – это чтобы инопланетяне задумались о тех, кто отправил им сообщение. О человечестве, которое говорит: “Вот несколько важных вещей – расшифровка нашей ДНК, основные математические формулы и описания универсальных физических законов, которыми мы пользуемся. Возможно, мы похожи на вас, но мы другие”.

https://ryb.ru/2020/10/25/1688933