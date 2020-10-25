 

Мнение: Протесты в Минске. 25.10.2020

25.10.2020, 23:50, Разное

Сегодня в Минске проходит очередной митинг польско-литовской оппозиции. Собирались змагары в районе Стелы.
Количество можете сами оценить по видео ниже. Вполне типично для октября и явно больше чем в прошлые выходные, но существенно меньше, чем в августе и сентябре.
В Минске уже привычно глушат интернет, а в город заранее стянуты дополнительные силы МВД.
После обеда начались первые задержания. Также проходят задержания и на протестах в других городах.
Пока что все как обычно.

Собственно, сегодня ничего серьезного не ожидается, тем более, что Лукашенко никуда уходить не собирается.
На завтра Хуанита наметила "общенациональную забастовку", но есть мнение, что ее ждет та же судьба, что и "всеобщую забастовку" в августе, которая не состоялась на фоне более многочисленных протестов.

Задержания.

Лида.

Гродно.

Новополоцк

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Мнение: О взрыве аммиачной селитры в Бейруте

20.08 / Ученые обнаружили следы внушительного количества осадков на Марсе

24.10 / Мнение: Почему демографические проблемы в России не решаются

23.09 / Сибирские грибники случайно нашли в лесу метеорит со странными свойствами

18.07 / Учёные: Африка медленно распадается из-за рождения нового океана

15.08 / Мнение: Парамилитарная проблема

11.10 / Елена Кондулайнен после инсульта не может передвигаться самостоятельно

03.10 / Мнение: Новые иранские БПЛА

18.07 / Медики рассказали об использовании масок в жару

04.07 / Коротченко рассказал о «мощном щите», защищающем Россию в Арктике от атаки США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска