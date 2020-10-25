 

Итоговая явка на украинских выборах составила 35,94%

25.10.2020, 23:48, Новости дня

Итоговая явка на местных выборах на Украине по состоянию на 20.00 (21.00 мск) составила 35,94%, сообщила гражданская сеть «Опора».

«Явка на местных выборах 2020 года составила 35,94%. В 2015 году, когда выбирали местные власти, явка была больше – 46,5%. А на выборах народных депутатов в прошлом проголосовало 49,3% избирателей», – говорится в сообщении «Опоры», передает РИА «Новости».

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей. Также не прошли выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Ученый предупредил об опасности таяния льдов для Петербурга

01.07 / Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок

03.08 / СК завел дело о массовых убийствах мирных граждан под Псковом во время ВОВ

11.08 / Протестующих вытеснили с улиц Минска после семичасового противостояния с ОМОНом

31.08 / США частично приостанавливают боевую подготовку в Южной Корее после аварии

05.07 / Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам

15.10 / Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

18.07 / В мире: Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

09.09 / Дана оценка перспективам Ефремова в колонии

12.08 / В день вакцинации от коронавируса запретили употреблять алкоголь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска