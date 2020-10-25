 

Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной

25.10.2020, 23:48, Новости дня

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что новая лунная гонка снова приведет к пониманию о необходимости сотрудничества.

«Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства. Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь, мы придем на помощь американцам, я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь. Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», – сказал глава Роскосмоса в эфире Первого канала.

Результатом луной гонки 1960-1970-х годов стал совместный полет кораблей «Союз» и «Аполлон». В настоящее время США реализуют новую программу – «Артемида», предполагающую возвращение американцев на Луну в 2024 году, передает РИА «Новости».

При этом глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы были бы на спутнике Земли прямо сейчас.

Вместе с тем, в конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В госкорпорации подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.



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