 

Вилкул и Шевчик проходят во второй тур выборов мэра Кривого Рога – экзит-полл студии Шустера

25.10.2020, 23:40, Новости дня

Во второй тур выборов мэра Кривого Рога проходят действующий глава города Юрий Вилкул и кандидат от партии “Слуга народа” Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла студии Савика Шустера.

Вилкул набрал 42,8% голосов, Шевчик – 31,01%.

Представители студии в количестве 1,5 тыс. человек работали на 554 участках. Опрос проводился путем анкетирования “лицом к лицу” на выходах из избирательных участков.

Данные по остальным городам телеведущий пообещал обнародовать сегодня вечером в эфире программы “Ночь выборов с Савиком Шустером” на телеканале “Украина 24”.

Экзит-полл студия Шустера провела в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Николаеве, Ужгороде, Черновцах, Мариуполе, Виннице, Черкассах и Кривом Роге. Для проведения опроса был использован инструментарий социологической компании Liberty Report.

Инфографика предоставлена студией Савика Шустера

5 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за подсчетом голосов и дальнейшим развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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