В Украине явка на местных выборах на 20.00 составила 35,94% – “Опора”

25.10.2020, 23:40, Новости дня

Явка на местных выборах в Украине 25 октября по состоянию на 20.00, когда завершилось голосование, составила 35,94%. Об этом проинформировал сайт гражданской сети “Опора”.

Погрешность составляет 1,14%, отметили активисты.

Они отметили, что на местных выборах в Украине 2015 года явка была выше, на 20.00 она составляла 46,5%.

По данным “Опоры”, на 16.00 явка на выборах 25 октября 2020 года составляла 27%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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