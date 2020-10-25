 

На местных выборах более активно голосовали избиратели на западе Украины – Центризбирком

25.10.2020, 23:40, Новости дня

Данные о явке избирателей на местных выборах в Украине 25 октября в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) предоставили 97% территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК Олег Диденко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Согласно этим данным, явка на 20.00 составила ориентировочно 37%. Глава Центризбиркома отметил, что этот показатель ниже, чем на предыдущих выборах.

“Самая высокая активность избирателей наблюдалась на западе Украины. Самый высокий результат в Тернопольской области, он составил 46,87% (единственное, на что обращу внимание, это по предварительным данным). И самый низкий в Донецкой области – 31,67%”, – сказал Диденко.

По его подсчетам, эпидемия коронавирусной инфекции снизила явку на выборах примерно на 10%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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